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明華園第四代曝光？ 陳子強罕po20歲帥兒照

藝人陳子強（右）小鳥依人的緊抱兒子的手臂。（翻攝自臉書）藝人陳子強（右）小鳥依人的緊抱兒子的手臂。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人陳子強是歌仔戲世家明華園第三代出身，他曾經和傅天穎有過一段婚姻，兩人育有1子，後於2013年離婚。今（24）日陳子強罕見的po出父子合照，他的兒子現在已經是個20歲的大男孩，而且身高比爸爸還高，從照片中看得出來，陳子強一副小鳥依人的樣子靠在兒子手臂上，顯見父子感情深。

陳子強（左）跟兒子相處時就像朋友一樣親密。（翻攝自臉書）陳子強（左）跟兒子相處時就像朋友一樣親密。（翻攝自臉書）

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陳子強（右）對兒子相當保護，每次都不忘幫忙戴上墨鏡。（翻攝自臉書）陳子強（右）對兒子相當保護，每次都不忘幫忙戴上墨鏡。（翻攝自臉書）

陳子強在發文中表示「花蓮演講…與兒分享！我超娘」他緊緊抱住兒子日漸粗壯的手臂，還閉上眼睛享受父子時光，讓人忍俊不住。陳子強與兒子站在茶園中，兒子酷酷的模樣，剛爸爸的楚楚動人形成強烈對比，原來陳子強的兒子目前在花蓮讀書，剛好他去花蓮演講，父子兩人也趁機相聚。

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陳子強（右）當初與傅天穎離婚時，曾為了兒子展開一場拉鋸戰。（本報資料照，記者陳奕全攝）陳子強（右）當初與傅天穎離婚時，曾為了兒子展開一場拉鋸戰。（本報資料照，記者陳奕全攝）

陳子強當初與傅天穎離婚時，曾為了兒子展開一場拉鋸戰，如今時光飛逝，兒子已經長大成人，陳子強相當珍惜父子兩人相處時光也很保護兒子，每次拍照都不忘替兒子戴上墨鏡。

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