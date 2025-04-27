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娛樂 最新消息

被開價一天2200萬！ 傳奇AV女優揭「富豪飯局」內幕

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本傳奇AV女優濱崎真緒2012年進軍暗黑界，憑藉亮眼外貌及F級傲人身材，吸引大票粉絲喜愛，可惜的是，她去年宣布引退，讓不少老司機心碎。如今她轉型成一名DJ，活躍於亞洲各大城市，近日她接受媒體採訪時，分享許多生活秘辛。

濱崎真緒親揭「富豪飯局」內幕。（翻攝自IG）濱崎真緒親揭「富豪飯局」內幕。（翻攝自IG）

據《香港01》報導，濱崎真緒透露，她經常收到「富豪飯局」的邀約，且相當頻繁，約每週4至5次，她還大方秀出IG的私訊內容作證。

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濱崎真緒分享，「我有一個好朋友，突然跟我說他認識一個人想付錢跟我一起吃飯」，這件事讓她相當不滿。然而，記者問及「是3女1男？」她則笑呼，「2女1男」，強調自己私下從未參加過與拍片無關的飯局，「這個錢我還是可以自己賺的。」

值得一提的是，濱崎真緒踢爆，曾經有人開價一天1億日圓（約2265萬台幣），對此，她認為有點可怕，並不會感到心動，反而擔心對方的動機，可能會把自己殺掉，且自己花不了那麼多錢，於是選擇婉拒。她也趁機宣傳，表示近期販售的寫真集內含一張票，可以與她一對一吃飯，只要1萬港幣（約4萬2000台幣）。

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