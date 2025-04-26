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娛樂 音樂

黃明志投奔中國真相曝光！「道歉記者會」突變北京腔 崩潰痛哭扯到趙薇

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬鬼才歌手黃明志日前在社群貼出從吉隆坡前往中國北京的機票，另外還秀出一份「悔過書」，掀起討論話題，如今答案揭曉，他為了全新專輯《小明與小志》，重磅邀來華語樂壇傳奇詞人林夕跨刀合作，打造這首懺悔系情歌《悔過書》。

黃明志拍攝新歌MV，舉辦道歉記者會。（亞洲通文創提供）黃明志拍攝新歌MV，舉辦道歉記者會。（亞洲通文創提供）

黃明志坦言，為了邀請林夕他可說是「三顧茅廬」，誠意滿滿，讚嘆林夕的作品早成了歌迷跨世代的記憶。林夕也分享，最喜歡黃明志的歌曲是《龍的傳人》跟《玻璃心》。

黃明志在新歌《悔過書》MV場景，還原演藝圈常見的「道歉記者會」，只見他滿臉鬍渣、正裝現身，還用一口流利北京腔開場，沒說幾句竟情緒潰堤、泣不成聲，戲劇張力爆表。

是否有參考其他藝人的記者會，黃明志笑說：「只要Google道歉記者會，第一個出現的就是陳冠希大哥！」他還建議：「這首歌很適合黃秋生、趙薇翻唱，超能代表他們的心境。」

黃明志上銬畫面流出。（亞洲通文創提供）黃明志上銬畫面流出。（亞洲通文創提供）

在演出被上銬的劇情時，黃明志更以自身經驗為例，分享多次「入獄小知識」，「警察會叫你脫內褲、用掃把掃走丟掉，所以進去前一定要穿最爛那條。」這番荒謬又真實的敘述笑翻在場工作人員，也展現他金牛座「省很大」的特質。

黃明志更補充：「普通犯人手銬銬前面，重刑犯才銬後面。但公眾人物一定銬後面，因為他們要拍給媒體看，更羞辱、更有畫面！」

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