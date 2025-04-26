蘇慧倫親姊遭詐騙730萬！「每月爽領10多萬」本金回不來 無預警被拘提

唐玲（左起）、璟宣、蘇霈、丁力騏、陳子強出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「玉女掌門人」蘇慧倫的親姊姊蘇霈難得公開露面，今受陳子強、唐玲之邀，出席「藝起反詐騙」公益演唱會，自嘲過往被詐騙經驗「豐富」，除了碰上網路購物詐騙、網路愛情詐騙，還投資乾弟事業，遭詐騙730萬，近日甚至遭警方拘提當秘密證人。

蘇霈出席「藝起反詐騙」公益演唱會。（記者胡舜翔攝）

對於投資詐騙一事，她提到當初乾弟開了家創投公司，跟她說「若來投資，每個月可以領18%利息」，蘇霈聽聞決定把房產拿去二胎，借了730萬投資，一開始每個月爽領10多萬利息，一年後想把本金拿回來，乾弟卻要她交出合約正本，蘇霈直呼：「若我給了合約書，不就什麼都拿不回來，我是白癡喔。」

請繼續往下閱讀...

她不願交出合約書，才知道苦主不只她一人，原來乾弟詐騙了上億元，在她苦苦哀求下，對方還了430萬，她仍被欠300萬元，近日還到法庭為此案作證，她說上月警察找上家門，她相當委屈，認為自己是受害者，還要被左鄰右舍議論，後來改成秘密證人，將自己的經歷一五一十都成呈堂供證，乾弟原已被判刑6年，但有人上訴，因此案件又往上再審。

此外，她還提到碰上愛情詐騙，有個男生私訊她每天聊天，後來想跟她交往，「他每天跟我說早安、午安跟晚安，一下班人就不見。」還盜用中國網紅帥照，而後對方還向她借20幾萬醫藥費，好在她早發現是詐騙，開玩笑說：「我一直傳佛法影片給他，希望幫他消業障。」最後她忍不住感慨詐騙猖獗，呼籲外界一定要小心。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法