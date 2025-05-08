晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

妻子忍無可忍！田中圭爆不倫永野芽郁 憔悴嘆：要離婚了吧

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕田中圭被爆出與永野芽郁有一腿，兩人矢口否認，《週刊文春》昨天（7日）直接放出兩人的LINE對話，證明關係匪淺。今天又有週刊報導，稱田中圭的妻子已經到了忍耐極限，連田中圭都認為可能要離婚了。

田中圭（左）、永野芽郁傳出不倫戀，傳出田中圭妻子已經忍無忍可忍。（達志影像）田中圭（左）、永野芽郁傳出不倫戀，傳出田中圭妻子已經忍無忍可忍。（達志影像）

《週刊文春》昨天揭露田中圭與永野芽郁的對話，包括「我是圭的天使」、「你比較適合我的床」等等，還以牛郎織女形容兩人。

相關新聞：田中圭拒認不倫永野芽郁 日媒踢爆「肉麻對話」還串供

不過由於這篇報導上沒有LINE截圖，因此有網友質疑真實性，根據《news-postseven》報導，日本娛樂評論家三杉武認為，《文春》沒有公開截圖的原因，很可能是要保護情報來源，就算兩位當事人有把對話給別人看，但知道內情的人應該很有限；另外，未經允許公開私人LINE話截圖，可能會涉及侵害隱私及毀損名譽。

相關新聞：永野芽郁爆雙劈丟代言 惹火田中圭老婆擬求償

《news-postseven》也報導了田中圭妻子田中廣美的反應，報導指出，田中廣美隨著二胎的出生淡出演藝圈，現在專心在家相夫教子，可是田中圭太愛喝酒，又常常引發風波，這次又爆出與永野芽郁的緋聞，據悉田中廣美已經忍無可忍。在接受《週刊文春》採訪的當天，也就是田中圭離開永野芽郁家、前往彩排的路上，田中圭一臉憔悴，還說出「這樣下去可能會離婚吧」，似乎心情相當差。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中