妻子忍無可忍！田中圭爆不倫永野芽郁 憔悴嘆：要離婚了吧

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕田中圭被爆出與永野芽郁有一腿，兩人矢口否認，《週刊文春》昨天（7日）直接放出兩人的LINE對話，證明關係匪淺。今天又有週刊報導，稱田中圭的妻子已經到了忍耐極限，連田中圭都認為可能要離婚了。

田中圭（左）、永野芽郁傳出不倫戀，傳出田中圭妻子已經忍無忍可忍。（達志影像）

《週刊文春》昨天揭露田中圭與永野芽郁的對話，包括「我是圭的天使」、「你比較適合我的床」等等，還以牛郎織女形容兩人。

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不過由於這篇報導上沒有LINE截圖，因此有網友質疑真實性，根據《news-postseven》報導，日本娛樂評論家三杉武認為，《文春》沒有公開截圖的原因，很可能是要保護情報來源，就算兩位當事人有把對話給別人看，但知道內情的人應該很有限；另外，未經允許公開私人LINE話截圖，可能會涉及侵害隱私及毀損名譽。

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《news-postseven》也報導了田中圭妻子田中廣美的反應，報導指出，田中廣美隨著二胎的出生淡出演藝圈，現在專心在家相夫教子，可是田中圭太愛喝酒，又常常引發風波，這次又爆出與永野芽郁的緋聞，據悉田中廣美已經忍無可忍。在接受《週刊文春》採訪的當天，也就是田中圭離開永野芽郁家、前往彩排的路上，田中圭一臉憔悴，還說出「這樣下去可能會離婚吧」，似乎心情相當差。

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