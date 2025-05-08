（影音）家寧曬新影片 全程沒露臉網友不埋單

Andy、家寧分手後爆出財務問題，事件持續延燒。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」昔日情侶檔Andy與家寧爆發財務糾紛，引發關注，Andy控訴家寧與其家人奪走他苦心經營的YouTube頻道，雙方對簿公堂。事隔一個多月後，家寧本月初某深夜在個人頻道發布新影片《噓！糖漿溫度是關鍵！秘食趣－糖葫蘆》，影片上架不到半小時，湧入大量留言討論。

家寧開設個人頻道「秘月期POPOO」今（8）日凌晨無預警更新風格獨特新的料理短片「酸辣檸檬蝦」，但全程沒露臉，影片中家寧並未現身，延續上一支糖葫蘆影片風格，透過光影剪影搭配食材特寫剪輯，封面寫下一句耐人尋味文字：「酸是回憶，辣是不敢說的話。」企圖把泰式酸辣檸檬蝦料理，營造濃厚的情感，疑為心情抒發。

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但留言區引來大批網友不埋單開酸「原來糖葫蘆是用炸的，跟妳的帳本一樣嗎」、「這是貪得無厭口味的糖葫蘆嗎」。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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