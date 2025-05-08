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娛樂 最新消息

Toyz遭「戴綠帽」? 篠崎泫「閃婚」日本名主持火辣泳裝上陣

《台灣好吃驚》主持人高志（左）驚喜「閃婚」台日混血女神篠崎泫。（國興衛視提供）《台灣好吃驚》主持人高志（左）驚喜「閃婚」台日混血女神篠崎泫。（國興衛視提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國興衛視《台灣好吃驚》最新第209集引發熱烈討論，製作單位特別安排主持人高志回到日本，入住栃木県溫泉飯店，還邀請台日混血美女篠崎泫同行，兩人甚至在雪中完成的浪漫婚禮，讓粉絲直呼「Toyz不要看」！

節目中，高志和篠崎泫換上專屬「夫婦用浴衣」，一起喝番茄汁交杯酒、共泡溫泉，篠崎泫甚至穿上性感火辣的泳裝入鏡，讓高志害羞直呼「太辣了吧！」

高志與篠崎泫換上專屬「夫婦用浴衣」在飯店房間裡「滾床」。（國興衛視提供）高志與篠崎泫換上專屬「夫婦用浴衣」在飯店房間裡「滾床」。（國興衛視提供）

飯店房間裡，兩人搞笑大玩「滾床」橋段，篠崎泫羞說「我們還沒結婚耶，怎麼能一起睡！」沒想到高志立刻反應：「那不然現在結婚好了！」結果節目真的安排他們到乃木神社體驗傳統日本神前式婚禮，畫面浪漫又搞笑。

許多觀眾好奇，為何這集特別邀請篠崎泫同行？製作單位解答：「她本身就是栃木縣人，長年活躍於台日兩地，這次的合作正是象徵台日友好的最佳人選。」

接下來，《台灣好吃驚》將繼續由高志與篠崎泫攜手合作，帶領觀眾體驗更多栃木県那須鹽原市的魅力，精彩內容可鎖定每週五晚間9點國興衛視首播。

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