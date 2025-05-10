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娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊新女神！「可愛天花板」金佳垠神顏曝 網讚：韓版慈妹

金佳垠被譽為「可愛天花板」。（翻攝自IG）金佳垠被譽為「可愛天花板」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年韓籍啦啦隊女孩在台灣職棒颳起旋風，各隊積極網羅韓籍啦啦隊員，日前就有網友再PO出一位韓籍啦啦隊女神的照片，就是年僅20歲被譽為「可愛天花板的」金佳垠，掀起討論。

金佳垠（左）被認為與慈妹（右）有幾分相似。（翻攝自IG）金佳垠（左）被認為與慈妹（右）有幾分相似。（翻攝自IG）

一名網友在PTT曬出金佳垠的片，以「可愛天花板金佳垠」為題發文，內文除了貼出金佳垠的各種美照外，更直接敲碗表示「明年我想要這個」。文章曝光後，不少網友紛紛留言直呼「真的可愛! 又年輕」、「日系韓妹真可愛」、「可愛，讚讚」，還有人認為她的長相神似富邦啦啦隊人氣成員慈妹，大讚「韓國慈妹」、「真的有慈妹感」。

金佳垠近期人氣飆升。（翻攝自IG）金佳垠近期人氣飆升。（翻攝自IG）

金佳垠從高中畢業後就任職大邱足球俱樂部，憑藉甜美外型及亮眼表現擔任啦啦隊長一職，後來加盟韓職「NC恐龍隊」，人氣水漲船高，在先前韓國論壇「Dctrend」舉辦的「啦啦隊女王」人氣票選排行榜中，更奪得第四名，潛力備受期待。

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