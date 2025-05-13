（獨）李唯楓不軟爛 投資買房和Min明算帳

李唯楓今天接受訪問時，一再強調他並沒有吃軟飯。（記者胡舜翔攝）

〔記者胡如虹／專訪〕李唯楓不認「軟爛男」，透露他和Min在一起後共同投資房產，兩人決定分開後，近日已做好財產切割，「如果我很軟爛，怎麼會這麼打拚！」

男人最忌諱被說軟爛，李唯楓今天接受訪問時，一再強調他並不是「軟爛男」，赴中國發展沒有如預期成功後，他就決定回來台灣演藝圈重新開始，一邊上節目一邊試圖做轉行的準備，還申請青年貸款跟朋友投資手搖飲跟麻辣燙，只是因為都不熟悉的行業，最後都賠本收場。

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李唯楓去年才痛定思痛不再接觸本行以外的事業，找朋友投資開了短影音公司，還出了單曲《幸福蹺蹺板》，準備認真經營自己，沒想到卻接連發生和麻辣燙股東金錢糾紛、隱婚離婚及是個「軟爛男」的爆料，讓他忙於工作之餘，還要應付這些爆料，精疲力盡。

他說和Min好聚好散，因為有共同投資房產，近日兩個人才做完財產分割，他現在身上有青年貸款跟房屋貸款，每個月的開銷就要10幾萬，貸款壓力很大，完全不敢鬆懈。恢復自由之身後，李唯楓沒有餘力悲傷難過，只能努力打拚事業，也祝福Min離開他之後，彼此安好。

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