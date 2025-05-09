中國環球小姐冠軍慘了！被抓包「造假學歷」鋃鐺入獄

李思萱被爆造假學歷。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年28歲的李思萱外型亮眼，曾在深圳世界環球小姐中國大灣區總決賽中奪冠，沒想到近日竟被抓包學歷造假，除了學籍遭撤銷外，還鋃鐺入獄，下場悽慘。

綜合港媒報導，李思萱於2021年申請香港大學時，謊稱是美國哥倫比亞大學語言學學士畢業生，還提交造假成績單及畢業證書，以此獲得錄取入學。而在去年，香港大學查獲30人以假學歷報名錄取，李思萱即為其中之一，當校方要求她出面說明時，她拒絕配合，最終校方報警處理，並撤銷其學籍。

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此外，根據中央社，李思萱除了造假哥大學歷外，還持有偽造的港大畢業證書，港大去年的畢業典禮為6月11日，但李女的「港大畢業證書」卻是6月12日，並且還將成績欄上的「及格」改為「優異」。

最終李女在法庭上坦承使用欺騙手段，遭判刑240天。事實上，她在奪得深圳世界環球小姐中國大灣區總決賽冠軍時，還驕傲表示「我現在就讀於香港大學應用語言學專業，我非常榮幸能獲得深圳市冠軍」，沒想到如今卻被爆出學歷造假，令人不勝唏噓。

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