呂秋遠爆私生子風波 女方發聲明：雙方已協議往友善父母方向努力

呂秋遠近日爆出私生子風波。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕知名律師呂秋遠近日爆出私生子風波，生母指控他「始亂終棄」，不願辦理認領手續，一狀告上法院，引發外界熱議。呂秋遠昨天（22日）深夜透過臉書作出回應，女方也在今天（23日）發出5點聲明，表示不願再透露更多細節，籲外界尊重隱私。

據法院判決書內容指出，呂秋遠近日被爆有私生子，原告女子主張曾在2023年與呂秋遠交往，產下一子後曾帶小孩做親子鑑定，確認呂秋遠是生父，但女子控訴呂秋遠遲遲不願辦理認領手續，將他告上法院。但經調查，呂秋遠早在去年12月23日完成認領登記，新北市戶政事務所也出示相關證明，證明他已承認父子關係。台北地院法官認為，呂秋遠已主動認領孩子，女方提告無意義，以「欠缺權利保護必要」為由駁回訴訟，可上訴。

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輿論延燒數天，呂秋遠22日深夜終於透過臉書作出回應，「隱私這種事很重要，即使被認為是公眾人物，我也不覺得自己應該要交代我所有的個人生活，從以前到現在，對於自己的私事，我都不願意在版面上說明，導致有些人對我誤解。不過，這件事我真的受夠了。我以前都以為，不要針對私事發言，而且不要講自己的私事給大家聽，畢竟我有話語權，也沒必要澄清什麼，我是靠專業吃飯，沒必要說什麼。所以，我不說話，然後就一路挨打。」

「前兩天有一個裁定，在法院故意不隱匿姓名的情況下，把我的名字就這麼寫在法院文書上。基本上，家事事件不公開，一般都會隱匿姓名，但是，偏偏我的就沒有。這件裁定是說什麼呢？簡單來說，就是我認領未成年子女，就這樣。那麼，為什麼會有法院裁定呢？因為我早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄，所以就這麼做了。其實這也沒什麼，反正隱匿姓名，這樣就好。但是，法院就這麼、就這麼、就這麼故意寫出我的名字了。」

「有媒體看到這則裁定，看來是見獵心喜，大概想，終於可以對這個傢伙再修理一遍，於是寫簡訊來問我，我對這件事有什麼看法？MD！我能有什麼看法，這是我的隱私好嗎？我有必要交代這件事嗎？媽媽都沒意見了，你怎麼意見這麼多？問題就是，我跟媒體說這是隱私也沒用。接著，從昨天開始，媒體一連串的追殺，還有網友、網紅開始逮到機會攻擊我。等等，我有孩子，這是天大的喜事，老來得子，這不是應該要開心嗎？好事都被你們講到爛事了。不考慮我的感受也無妨，但總該考慮媽媽與孩子的感受吧？日後孩子長大，看到諸位大德寫的刻薄文字，會怎麼看這個社會？」

「再強調一次，這是個人隱私，真的不勞社會關注。但是，這些在網路上訕笑、謾罵我的人，或許是因為政治立場不同，或許是就是沒理由看我不爽已久，或許是曾經是我的手下敗將，就捏造故事謾罵我，這是對的嗎？至少，我從來沒說過零掏是怎麼樣啊！我單身，而孩子跟媽媽都過得很好，你們是在有意見幾點？說不定我以後可以成為育嬰專家，就不能好好祝福我嗎？」

「面對很多無端的指控，我曾經很難過，因為連以前幫助過的眾多不認識的人，都會忘記之前我為他無償做的一切，酸我、罵我不眨眼。因此，朋友曾經跟我說過一段話：『這些事情是在幫助我們，稍微往後撤一點，因為這個世界不是全部都只有值得你幫助的好人』。我還是不會往後撤，因為這是我喜歡的事情，但是做人還是不要太過份。我話不要說太重，講到這裡就好。我們都會活得很好，我沒有做錯事，你們不可以污衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票。」

綜合媒體報導，女方今天也向媒體提供5點聲明：「第一，本案客觀事實，已經在判決書裡呈現，無庸贅述。第二，有關兩造過去交往細節，屬個人隱私，站在保護孩子也尊重孩子父親的前提下，不予透露。第三，為母則強，媽媽做任何事，出發點只有一個，為了孩子。作為母親，只希望孩子能幸福的成長、有爸爸媽媽和很多家人疼愛。」

「第四，這兩天謝謝親友和社會大眾的關心，孩子的爸爸和媽媽已經協議好往友善父母的方向努力，未來也希望大家給孩子父親一點空間讓他跟孩子有機會建立親子關係。第五，非關本案的人事物，因本人非當事者，恕無從評論。」

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