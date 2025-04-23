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呂秋遠認有私生子 陳沂：兩性專家永遠搞不定自己感情

呂秋遠認有私生子 陳沂：兩性專家永遠搞不定自己感情陳沂大砲性格常在臉書評論時事。（翻攝自陳沂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠被爆有私生子，原告女子主張曾在2023年與呂秋遠交往，產下一子後曾帶小孩做親子鑑定，確認呂秋遠是生父，但女子控訴呂秋遠遲遲不願辦理認領手續，將他告上法院，但最後台北地方法院駁回。

根據法院判決書指出，呂秋遠強調早已認領小孩，有律師指出，雖被告同意了原告訴求，但原告還是沒有撤告，寧可讓法院判決，認為其目的是寧可敗訴也想讓判決公諸於世。

相關新聞：有私生子被公開 律師呂秋遠首發聲

網紅陳沂也發文評論此事，她表示：「就跟你們說兩性專家永遠都搞不定自己的感情。那種整天說別人是渣男的，通常都有嘴說別人，沒嘴說自己啦！說一套做一套，道貌岸然才是最讓人看不起的。」

呂秋遠（見圖）近日被爆有私生子，外遇對象主張邀其律師認領被拒，不過根據法院判決書指出，呂秋遠強調早已認領小孩，引發外界議論。（資料照、巨宸製作提供）呂秋遠（見圖）近日被爆有私生子，外遇對象主張邀其律師認領被拒，不過根據法院判決書指出，呂秋遠強調早已認領小孩，引發外界議論。（資料照、巨宸製作提供）

發文後，陳沂又在底下留言補充說：「呂秋遠之前說我罵他，是因為幾年前他被媒體爆出劈腿爭議，跟多名女性有親密互動。跟他深情專業的暖男形象背道而馳，人設翻車。我在講的一直都是看不起說一套做一套！」

而呂秋遠則在今（23）日凌晨一過12點親上火線首發聲，他透過個人臉書發文表示隱私很重要，即使被認為是公眾人物，也不覺得自己應該要交代所有個人生活，強調這次個人隱私被公開，重點在於：「我認領未成年子女。」

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