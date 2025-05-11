安妮宣布離開台灣 落淚爆心碎內幕「我會後悔一輩子」

安妮去年已取得台灣護照。（資料照，記者陳逸寬攝）



〔記者邱奕欽／台北報導〕俄羅斯辣模安妮來台發展13年，去年正式取得台灣國籍成為正港台灣人，沒想到近日卻驚爆即將離開台灣，買了單程機票前往一個陌生國家，她心碎落淚難掩不捨情緒，雖充滿恐懼但深知若此刻不行動，「我會後悔一輩子！」

安妮在妹妹莉娜的YouTube頻道《旅遊真台灣》中回顧自己的演藝生涯，當年因在日本留學時被NHK發掘而進入電視圈，之後獲得來台發展的機會，從一開始中日兩地奔波，到後來長駐台灣並當任外景主持人，初期雖然辛苦也常被罵，但更因此培養出主動發言的能力，對比日本猶如拍戲的主持風格，台灣的工作環境反而更自由、更具挑戰性。

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安妮愛心不落人後，去年遠赴尼泊爾為當地孩童建造遊樂園。（資料照，伊林娛樂提供）

談到近期，安妮宣布離開台灣的計畫，她去年前往尼泊爾偏鄉協助興建兒童遊樂園，不僅獲得當地總統親自致謝，也讓她萌生在全球設立藝術學校的夢想，藉此為弱勢兒童創造翻轉人生的契機，「台灣已經很好了，但我想走得更遠，去尋找更多資源實現目標！」

安妮（左）在親妹妹莉娜的YouTube頻道《旅遊真台灣》中證實自己將離開台灣。（翻攝自YouTube）

儘管對未來毫無安排，安妮仍義無反顧踏上旅程，落淚坦言已待在台灣如此舒適的環境很久，現在是時候踏出去了，「如果我現在不去做，我會後悔一輩子！」安妮也強調並非全然離開台灣，在這仍有工作、慈善機構，也與許多公司合作，「我一定會再回來，只是不知道是什麼時候。」她不安卻也期待這場改變命運的挑戰。

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