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娛樂 最新消息

68歲陳美鳳健康抱恙！掩大半張臉低調求醫「真實病況曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕68歲陳美鳳縱橫演藝圈逾47年，不僅工作態度敬業，待人更是溫柔和善，在影視界人緣極佳，憑藉保養有成、D級火辣身材獲封「台灣最美麗歐巴桑」。然而，陳美鳳近日因過敏引發耳朵悶塞，她難忍不適求診後分享醫師教授的一招解法，實用又有效引爆大批網友共鳴。

陳美鳳因過敏引起耳朵悶塞不適，近日在工作之餘抽空就診。（翻攝自臉書）陳美鳳因過敏引起耳朵悶塞不適，近日在工作之餘抽空就診。（翻攝自臉書）

陳美鳳5日以帽子、口罩作掩飾低調前往診所，不過大半張臉卻幾乎被遮擋住，醫師診斷後告知此症狀類似飛機降落時產生的耳壓不平衡，因此建議她可透過打哈欠、捏鼻充氣等方式緩解耳悶不適感，她親身實測後果真奏效，不禁讚嘆「真的有比較舒服！」無私分享讓許多同受此耳疾困擾的粉絲受益良多。

縱使健康抱恙，陳美鳳依舊展露樂觀正面的心態，文中同時也提及當晚和熟識好友們大啖珍饌、享用美食，談天說地、開心互動，「你們知道我說的那種感覺嗎？」以輕鬆口吻向粉絲分享生活瑣事，展現一貫的優雅與活力，讓人難以相信她已年近七旬。

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