凱渥30天成都團遭疑統戰急喊卡 反擊網友「器官買賣」：保留法律追訴權

〔記者蕭方綺／台北報導〕凱渥經紀公司近日在社群媒體Threads發布一條「新媒體部門招募中」的徵人文宣，內容提到將在7月暑期有為期30天的成都旅遊加工作團，打著在成都工作1個月，包機、包住、包吃又有底薪以及專業團隊陪同，引發網友質疑「文化統戰」的討論潮，後來下架PO文，今凌晨發出活動取消的聲明，解釋今年初舉辦日本福島水蜜桃女孩觀光大使、馬來西亞等地文化交流活動，成都亦如此，主要是期盼促進跨國交流與合作。

凱渥凌晨發出取消活動聲明。（翻攝自Threads）

凱渥也表示，本次成都活動合作夥伴為台灣人所主導的國際知名企業，該企業擅長國際交流，過去有諸多成功案例。該活動秉持安全、文化交流為主旨，且已做好相關規劃與專業管理，確保參加者的安全及體驗受到保障。凱渥認為之前活動訊息在網路上遭到部分網友惡意扭曲與誤解，導致報名參與者產生困擾，為避免爭議進一步擴大，決定取消此次活動。

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另外，針對近期網路上出現的不實指控與惡意謠言，包括有網友提到「器官買賣」等言論，凱渥嚴正聲明：「上述言論毫無根據，已嚴重損害公司聲譽，本公司將保留法律追訴權，籲請網友切勿以訛傳訛、以身試法。」

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