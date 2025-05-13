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娛樂 最新消息

尚氣求婚成功！台裔未婚妻「驚人背景曝光」 Lady Gaga也聽她指揮

〔記者邱奕欽／台北報導〕加拿大華裔男星劉思慕2021年憑藉和梁朝偉主演《尚氣》打響名號，最近確定將出演最新漫威電影《復仇者聯盟：末日之戰》，沒想到昨（12日）更驚喜宣布和交往近2年的台裔未婚妻Allison Hsu求婚成功。然而，Allison Hsu的來頭也不小，曾被《富比世》評選為「30位30歲以下的傑出人士」。

劉思慕的台裔未婚妻Allison Hsu來頭不小。（組合照，翻攝自IG）劉思慕的台裔未婚妻Allison Hsu來頭不小。（組合照，翻攝自IG）

 劉思慕和Allison自2022年底開始交往，不僅時常在IG大方曬照放閃，2人更曾一同來台旅遊，除了道平溪放天燈、九份逛老街，期間他還擔任PLG新北國王隊跨年戰的開球嘉賓，而這段愛情不只甜，更藏著未婚妻Allison同時是行銷高手、獲選《富比世》「30 Under 30」音樂類菁英的驚人背景。

比起《尚氣》男主角劉思慕，Allison的光環也毫不遜色，現年28歲的Allison畢業於蔡康永、「Melody」殷悅的母校加州大學洛杉磯分校（UCLA），加入環球唱片旗下的Interscope Records後迅速升任為數位行銷總監，主要負責橫跨全球的超級巨星，包括女神卡卡（Lady Gaga）、怪奇比莉（Billie Eilish）等，率領明星們靠著創新社群策略與數位廣告技術，讓她一手操盤的社群觸及人數突破2億。

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