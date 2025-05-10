晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

緊追費玉清！陽帆美國有千萬豪宅 認了現在「剩下2億」

陽帆與林淑容壓軸登台。（高流提供）陽帆與林淑容壓軸登台。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王陽帆今晚參加在高流舉辦的「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，老婆大人Julie愛相隨，至於明天母親節怎麼過？他忍不住爆料老婆已經準備好自己的禮物，「很多節日的禮物，都是老婆自己先買好的。」透露這次的包包價格約台幣8萬。

陽帆婚後與老婆的財產都是共有，夫妻倆對於投資房產很有一套，陽帆透露，Julie很有投資眼光，「10幾年前買在舊金山，房子登記在老婆名下，價值幾千萬台幣。」結果現在房價漲了1倍，獲利驚人。

已經退出歌壇的費玉清，堪稱演藝圈的投資達人，據傳擁有台北市忠孝東路整條街的房產，陽帆不敢跟費玉清相比較，趕緊表示自己沒有那麼多間的房子，費玉清當年比較懂得把錢投資到房地產。

陽帆隨後坦承，早年一度手握10間的房產，地點也都在忠孝東路一帶，只是現在都沒了，笑稱現在的身家只剩下2億，那就是「失憶」跟「回憶」。

難得恢復歌手身分，陽帆今晚以國、台、日語「三聲道」開唱，壓軸更與林淑容攜手演出，全新詮釋超夯的對唱曲《無言的結局》。

美聲天后潘越雲是高雄女兒。（高流提供）美聲天后潘越雲是高雄女兒。（高流提供）

美聲天后潘越雲是「高雄女兒」，卻是首次參加「藍寶石」演唱會，特別選唱《幾度夕陽紅》要向已故的瓊瑤致敬，她說：「瓊瑤老師的作品陪伴很多人，也讓我年輕時的音樂旅程充滿夢幻的起點。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中