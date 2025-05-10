緊追費玉清！陽帆美國有千萬豪宅 認了現在「剩下2億」

陽帆與林淑容壓軸登台。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王陽帆今晚參加在高流舉辦的「2025真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，老婆大人Julie愛相隨，至於明天母親節怎麼過？他忍不住爆料老婆已經準備好自己的禮物，「很多節日的禮物，都是老婆自己先買好的。」透露這次的包包價格約台幣8萬。

陽帆婚後與老婆的財產都是共有，夫妻倆對於投資房產很有一套，陽帆透露，Julie很有投資眼光，「10幾年前買在舊金山，房子登記在老婆名下，價值幾千萬台幣。」結果現在房價漲了1倍，獲利驚人。

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已經退出歌壇的費玉清，堪稱演藝圈的投資達人，據傳擁有台北市忠孝東路整條街的房產，陽帆不敢跟費玉清相比較，趕緊表示自己沒有那麼多間的房子，費玉清當年比較懂得把錢投資到房地產。

陽帆隨後坦承，早年一度手握10間的房產，地點也都在忠孝東路一帶，只是現在都沒了，笑稱現在的身家只剩下2億，那就是「失憶」跟「回憶」。

難得恢復歌手身分，陽帆今晚以國、台、日語「三聲道」開唱，壓軸更與林淑容攜手演出，全新詮釋超夯的對唱曲《無言的結局》。

美聲天后潘越雲是高雄女兒。（高流提供）

美聲天后潘越雲是「高雄女兒」，卻是首次參加「藍寶石」演唱會，特別選唱《幾度夕陽紅》要向已故的瓊瑤致敬，她說：「瓊瑤老師的作品陪伴很多人，也讓我年輕時的音樂旅程充滿夢幻的起點。」

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