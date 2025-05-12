具俊曄痛失大S暴瘦一圈 S媽母親節深夜告別「來年有緣再互談」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛昨百日，恰巧與今年母親節同日，對「S媽」黃春梅而言是一場心碎的節日。昨日凌晨她在社群平台發文悼念愛女，晚間更一連發出4則貼文，透露自己努力振作的心情，也吐露尚未平復的巨大悲痛，讓粉絲看了鼻酸。

具俊曄現身全家福。（資料照，記者潘少棠攝）

在深夜發出的貼文中，S媽寫道：「母親節的最後一刻，我要感謝每一位給我加油打氣的親友們，感恩、我會慢慢的努力，不管您來自何處？感恩。」接著她補上簡短又感傷的「再感恩」、「最後」、「來年有緣再互談」，並坦言自己「忍不住的掉眼淚」。但她也強撐堅強一面，向關心她的親友喊話：「明天起停止掉淚！請給我鼓勵謝謝。所有的媽媽們一定要注意身體健康喔。」

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大S離世百日撞上母親節，具俊曄（後排右一）暴瘦現身全家福，前排右二為S媽。（翻攝自臉書）

昨晚S媽也公開一張與女婿具俊曄、女兒小S、大女兒Lily的全家福，並表示具俊曄因思念大S日益消瘦，畫面中他臉頰凹陷，與過往壯碩模樣形成強烈對比，令粉絲更是心疼不已。

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