李芷霖發聲駁當小三 認私密照前男友拍攝

李芷霖昨（11）晚深夜她發布4點聲明，將提供佐證資料自清。（翻攝自李芷霖IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊小龍女成員「霖霖」李芷霖10日被指控與人夫外遇，對話中還出現煽情照片、網拍買情色用品清單等，李芷霖經紀公司隨即發聲明強調惡意攻擊、並非事實，昨（11）晚深夜她透過IG發聲明，將提供佐證資料自清，並親自對外說明來龍去脈，堅稱絕無當小三，但承認私密照是她本人，且拍攝者就是前男友林庭謙。

李芷霖在聲明中表示，匿名網友散播「小三謠言」，強調「2019年至今我只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻」，至於網路流傳支付寶與淘寶截圖，她表示紀錄皆為偽造，支付寶轉帳紀錄中，只有林庭謙轉帳紀錄，且用途是對方希望她搬出去住以方便約會，紀錄與網路指控完全不符。



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而最爭議私密照，李芷霖認了照片是與林庭謙交往期間對方所拍攝，她當時要求刪除，未料卻出現在這次爆料，她痛心表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告。」

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最後李芷霖表示：「在一段曾經認真付出的感情結束幾年後，還要面對這種程度的惡意攻擊，誰都不願意遇上這樣的抹黑，我會把法律行動交給律師處理，同時也會努力調適自己的情緒，繼續好好工作與生活。」

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