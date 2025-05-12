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娛樂 最新消息

「港版爺孫戀」將完婚 74歲港星曝「一週10次床事」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲香港資深男星李龍基5年前認愛小37歲女友王青霞，被網友稱為「港版爺孫戀」，卻風波不斷，女方2024年因逾期居留等罪名，遭判刑25個月，預計今年7月7日出獄。74歲李龍基先前受訪談及將會和王青霞挑選吉日結婚，並大談一星期可以有「10次床事」。

「港版爺孫戀」將相聚結婚。（翻攝自IG）「港版爺孫戀」將相聚結婚。（翻攝自IG）

根據香港媒體《香港01》報導，李龍基昨（11）日出席母親節活動，透露時隔一年終於可以與愛人相聚，並在TVB Plus《奇情谷》節目擔任嘉賓，在節目錄製現場大秀女友在獄中寫給他的410封情書，他表示這些信件中飽含愛意，字裡行間都流露出思念之情，並坦言兩人每周都會用書信來往。

李龍基透露一周床事可以10次。（翻攝自IG）李龍基透露一周床事可以10次。（翻攝自IG）

談及保持幸福方法時，李龍基立即在現場深蹲30下並自豪表示，「要保養才能跟上年輕人！」，至於一週床事的次數，他笑回「十幾次啦」，隨後改口表示「正常啦」。針對結婚之事，李龍基坦言，自己還未見過對方家長，原本女方家長因年齡相距大而反對，但近年她的父母開始接受李龍基，因此他表示自己需要與他們見一面。

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