北川景子為愛女勤跑百元商店 自爆聽「早安」會想哭

〔記者鍾志均／綜合報導〕北川景子身為二寶媽，在《從奪走你的那天起》演起母親得心應手，她說，在演戲時重新感受到作為母親的幸褔感，就算只是一些瑣碎的小事，像是女兒和自己說「早安」、「謝謝」，有時還會突然有點想哭。

日劇《從奪走你的那天起》北川景子（左）飾演因食安事件失去女兒的母親。（KKTV提供）

北川景子的大女兒去年開始上幼兒園，她跟許多日本媽媽一樣，為女兒製作可愛的小布包、小錢包，在社群上蔚為話題；北川景子自爆，女兒會指定花色跟裝飾，為此很常去百元商店購買材料，卻一下子不小心買太多，反差萌行為獲粉絲大讚可愛。

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《從奪走你的那天起》講述北川景子因食安事件失去女兒，為報復造成事件的公司社長，進而綁架對方女兒，卻因此產生了不一樣的情感。

日劇《從奪走你的那天起》北川景子（左）為復仇綁架大森南朋（右）的女兒。（KKTV提供）

劇中北川景子對大森南朋的角色充滿恨意，卻說大森南朋私下人太好，讓自己很難投入演出，只好硬把感情擠出來；兩人的孩子年齡相近，也會聊育兒話題，合作起來相當愉快。

北川景子表示，劇情雖然沉重，常有情緒激動的橋段，但拍攝氣氛都很愉快，不過她苦笑說：「有時候會後悔在彩排時就哭了，覺得自己一開始就演得太用力了。」《從奪走你的那天起》每週二在KKTV獨家上架。

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