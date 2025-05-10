「大S發高燒」缺席蕭敬騰世紀婚禮 真實內幕曝光

小S（右）發起追思大S（左）的活動，金曲歌王蕭敬騰（中）稍早也發聲。（資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「大S」徐熙媛於2月病逝，「S媽」黃春梅仍走不出喪女之痛，明天就是母親節，小S發起追思大S的活動，目前已有許多藝人及粉絲在網上響應，金曲歌王蕭敬騰稍早也發聲。

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蕭敬騰表示，想起大S，眼前總是浮現她自信溫暖的笑臉，「剛發片時上節目宣傳，跟不上訪問節奏，妳總是輕鬆堅定的引導我回應。」

等到彼此熟識之後，大S也不吝跟蕭敬騰及老婆Summer分享個人的感情祕密，「有一次我們在機場遇見，妳興奮走向我們，不保留的分享了妳的秘密，我一直記得妳當時開心的笑容，很漂亮，很幸福。」

蕭敬騰透露，跟Summer舉辦婚禮當天，大S因為發燒，貼心的請人送上大禮，擔心會影響到他們的親友，所以寧願缺席，非常貼心。

對於好友驟逝，蕭敬騰不捨地說，「沒有人接受妳的離去，但也相信妳一定不希望我們任何人因為妳的離去而不振，我們不會忘記妳，也忘記不了妳，願妳已經習慣天使這個新工作，願妳保護媽媽，保護所有家人，讓她們平安勇敢開心的生活，直到大家再次相聚。」

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