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娛樂 電視

宥勝遭爆「配偶欄空白」早就離婚 經紀人回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝2023年因強制猥褻女子，遭判處8個月徒刑、二審緩刑5年，上月曾嘗試拍影片宣布復出，妻子慈惠也力挺：「我始終相信，愛，能超越一切。」但輿論反彈，短短6天就宣告失敗，在復出斷路後，今爆出宥勝的配偶欄早在猥褻案爆發時已是空白，原本台中清水農宅似也已無人居住，林慈惠疑似為了兒女的未來，心死與宥勝切割。對此，宥勝經紀人回應本報，「我收到的回覆是不再對外回應」，並無否認離婚消息。

宥勝遭爆離婚。（資料照，記者廖振輝攝）宥勝遭爆離婚。（資料照，記者廖振輝攝）

慈惠過去是宥勝經紀人，婚前宥勝曾因家人關係甩了慈惠，改和一位「白富美」交往，甚至在3個月內論及婚嫁，後來又回頭找慈惠，慈惠依舊用愛包容宥勝，加上METOO事件爆出後，慈惠也是不離不棄，多次發言力挺，如今傳出宥勝復出之路中斷，導致慈惠團購生意也受影響，她決心為了保護兒女及顧及他們的未來，心死與宥勝切割。

然而傳說中的離婚原因讓人霧裡看花，有一說是慈惠保護兒女及顧及他們的未來，終於下定決心與宥勝切割，也有一說是早在METOO事件爆出前，就疑似其他異性介入，早已離婚。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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