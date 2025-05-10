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柯震東憶起大S昔日暖舉 「她教會我挺胸往前走」

柯震東發文憶大S。（翻攝自IG）柯震東發文憶大S。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月不幸在日本驟逝，過世將滿百日又逢母親節，「S媽」黃春梅至今仍沉浸在喪女的悲痛中，「小S」徐熙娣邀請大家寫下懷念大S的事蹟，希望能讓S媽笑一下。為此，藝人柯震東也在社群發文追憶大S，感性表示：「妳教會我要抬頭挺胸的往前走！」。

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今（10）凌晨，柯震東發文追憶大S，表示過去在某個不特別日子，自己和大S真正的和彼此打了招呼，起初透過開自己人生玩笑、地獄梗等方式拉近彼此距離。沒想到，一段時間後，大S主動上前與柯震東說話，告訴他「不要覺得自己人生有多悲傷！也不要後悔自己人生已經做過的選擇！」，並且大肆分享自己的人生。

大S過世將滿百日。（資料照）大S過世將滿百日。（資料照）

柯震東坦言，他和大S雖然常碰面，但沒有熟識到可以聽對方談論人生的程度，認為彼此只是點頭之交，「但這或許這就是妳的溫柔…你看出了我習慣性拿自己自嘲與開自己玩笑的性格…妳看出我其實心裡很累…妳看出我的悲傷已經不是悲傷…」經過幾夜暢談，柯震東感性表示大S教會他「抬頭挺胸的往前走！那些雜事與後悔算什麼…未來還長著呢！」，並承諾不會忘記大S認真改變自己的那一晚。

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