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娛樂 最新消息

S媽收到了 眾星母親節集體送暖「徐媽媽忍淚首發聲」

小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）小S（左起）、「S媽」黃春梅、大S一家人感情緊密。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛驟逝至今滿3個月，本月即將邁入百日，恰逢母親節前夕，「小S」徐熙娣為撫慰「S媽」黃春梅的喪女之痛，昨（9日）發起活動，邀請圈內藝人及粉絲透過貼文思念大S，然而S媽也感受到大家的關愛對外發聲回應。

大S閨密賈永婕第一時間響應，發文回憶與大S的互動點滴，動情寫下「哪怕只是一下下，也想讓媽媽感受到那股來自大家的溫暖力量。」她透露小S希望S媽能在母親節「哪怕只笑一秒」也足以撫慰她的傷痛。賈永婕表示，自己最想念的是大S直率又犀利的語氣，如今對方離去3個月，仍難以放下思念，「真的非常非常捨不得你，非常非常想念你。」

令人動容的是，這篇真摯貼文不到10分鐘便釣出S媽親自留言，「謝謝寶貝」，賈永婕則回覆3顆紅心，傳遞彼此間的愛與陪伴。許多粉絲也湧入留言鼓勵，集體的祝福彷彿成為一種情感的支撐，陪伴著這位失去女兒的母親走過最難熬的節日。

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