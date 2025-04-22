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娛樂 最新消息

「毒影帝」劉亞仁入圍最佳男主角！韓網轟：道德觀崩壞

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝劉亞仁兩年前涉毒形象全毀，被嘲諷是「毒影帝」，不料今（22）韓媒報導，目前中斷活動的劉亞仁順利入圍第23屆導演選擇獎（Director's Cut Awards），將角逐最佳男演員，韓國網友一聽集體崩潰，直呼道德觀崩壞。

劉亞仁涉毒獲釋後，再以電影入圍影帝。（翻攝自Naver）劉亞仁涉毒獲釋後，再以電影入圍影帝。（翻攝自Naver）

劉亞仁和李炳憲合演的韓片《終極對弈》3月26日在韓上映，口碑不俗，更引來入圍獎項的注意，提名劉亞仁為最佳男演員；他將對上《米奇17號》羅勃派汀森、《晨謐之境》尹柱相、《終極對弈》李炳憲、《破墓》崔岷植。

相關新聞：劉亞仁涉毒「完全沒事」？李炳憲誇演技好挨轟

有趣的是，劉亞仁還在《終極對弈》對打同片前輩李炳憲，至於女演員方面，則有《在熙的男，朋友》金高銀、《她死了》申惠善等人之爭。

此次劉亞仁再入圍影帝，韓網破千則討論，有人理性直呼「不可能頒給他，但足以說明他的演技令人信服」、「曾經呼麻的朱智勛也提名百想」，有更多網友憤怒表示「電影圈毫無下限，這是我不看韓國電影的理由」、「電影圈果然是自嗨」、「拜託不要去看了，不想多花錢在犯罪者身上」。第23屆導演選擇獎將於5月20日舉行。

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