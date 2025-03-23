晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉亞仁涉毒「完全沒事」？李炳憲誇演技好挨轟

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝劉亞仁兩年前涉毒毀形象，不過隨著今年2月當庭釋放，引起外界反彈；然而，劉亞仁先前和「憲哥」李炳憲合演的韓片《終極對弈》也將重見天日，預計26日在韓上映，引爆韓國網友砲轟。

劉亞仁主演的《終極對弈》確定將在韓上映。（翻攝自IG）劉亞仁主演的《終極對弈》確定將在韓上映。（翻攝自IG）

劉亞仁自從染毒被爆後，工作全面停擺，影帝淪為全民箭靶，原以為他的作品就此雪藏，不料他主演的《終極對弈》確定會在韓國上映，和他合作的李炳憲還在記者會上提到「那位朋友」（指劉亞仁）很辛苦，讓韓國網友非常不滿。

李炳憲在訪問中脫口提到「那位朋友」是最辛苦的那位，還說希望他（劉亞仁）不要受到太大的心理創傷，隨後也稱讚他演技好，角色沉穩，雖然在片場沉默寡言，但很沉浸在角色中。

劉亞仁（左）、李炳憲合作的電影《終極對弈》將在韓上映。（翻攝自IG）劉亞仁（左）、李炳憲合作的電影《終極對弈》將在韓上映。（翻攝自IG）

消息一出，網友怒指李炳憲根本變相力挺吸毒人士，甚至有人狂酸「影帝吸毒哪裡辛苦」、「原來當初鬧超大，還能照常復出」、「韓國演藝圈真是寬容」等。

《終極對弈》早在2021年7月結束拍攝，李炳憲、劉亞仁上演一對「圍棋師徒」，角色幾乎同樣重要；導演金亨柱最近受訪指出，將不會刪除劉亞仁的戲份，否則會讓劇情變得不合理。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中