劉亞仁涉毒「完全沒事」？李炳憲誇演技好挨轟

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝劉亞仁兩年前涉毒毀形象，不過隨著今年2月當庭釋放，引起外界反彈；然而，劉亞仁先前和「憲哥」李炳憲合演的韓片《終極對弈》也將重見天日，預計26日在韓上映，引爆韓國網友砲轟。

劉亞仁主演的《終極對弈》確定將在韓上映。（翻攝自IG）

劉亞仁自從染毒被爆後，工作全面停擺，影帝淪為全民箭靶，原以為他的作品就此雪藏，不料他主演的《終極對弈》確定會在韓國上映，和他合作的李炳憲還在記者會上提到「那位朋友」（指劉亞仁）很辛苦，讓韓國網友非常不滿。

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李炳憲在訪問中脫口提到「那位朋友」是最辛苦的那位，還說希望他（劉亞仁）不要受到太大的心理創傷，隨後也稱讚他演技好，角色沉穩，雖然在片場沉默寡言，但很沉浸在角色中。

劉亞仁（左）、李炳憲合作的電影《終極對弈》將在韓上映。（翻攝自IG）

消息一出，網友怒指李炳憲根本變相力挺吸毒人士，甚至有人狂酸「影帝吸毒哪裡辛苦」、「原來當初鬧超大，還能照常復出」、「韓國演藝圈真是寬容」等。

《終極對弈》早在2021年7月結束拍攝，李炳憲、劉亞仁上演一對「圍棋師徒」，角色幾乎同樣重要；導演金亨柱最近受訪指出，將不會刪除劉亞仁的戲份，否則會讓劇情變得不合理。

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