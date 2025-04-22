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娛樂 最新消息

黃子佼再被搜12名受害少女「586部影片」 林心如氣炸：完全沒辦法接受

林心如今出席活動，被問及黃子佼事件。（記者胡舜翔攝）林心如今出席活動，被問及黃子佼事件。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼是「創意私房」網路論壇會員，購買大量兒童及少年性影像，台北地檢署認為部分被害人身分不明及未報案被一審退併辦，但仍有犯罪事實，今日再將586部影像及12名被害人，移送高院併辦審理。身為人母的林心如今出席活動，被問及這件時事，氣喊：「完全沒辦法接受。」

相關新聞：黃子佼涉持有兒少性影像再加12人586部 北檢移送併案二審

黃子佼2014年起註冊加入「創意私房」網路論壇，成為會員後開始購買兒童及少年性影像，一審法官認定黃子佼持有2259部影像，被害兒少人數達35人，判處有期徒刑8月，併科罰10萬元。台北地檢署認為，部分被害人身分不明及未報案被一審退併辦，但仍有犯罪事實，今日再將586部影像及12名被害人，移送高院併辦審理。

林心如身為人母，無法忍受黃子佼的犯罪行為。（記者胡舜翔攝）林心如身為人母，無法忍受黃子佼的犯罪行為。（記者胡舜翔攝）

林心如在活動上直言對兒少相關案件零容忍：「我對於兒少零容忍，不管是性侵、家暴、虐待，還有非法的錄製影片，大家去購買，這些事情完全沒辦法接受。」

而她曾和宥勝合作戲劇《她們創業的那些鳥事》，宥勝日前拍影片打算復出遭炎上，引爆輿論炸鍋，短短6天又宣布不再以「宥勝」的名義進行任何活動，林心如則說：「我有看到他說要停止演藝活動，可能這樣大眾感受會好一點，因為這牽扯到犯罪的事情，我覺得要讓大眾有可以接受的處理方式。」

母親節將至，林心如很期待女兒送的禮物。（記者胡舜翔攝）母親節將至，林心如很期待女兒送的禮物。（記者胡舜翔攝）

此外，母親節將至，林心如很期待女兒送的禮物，因女兒從小到大送的禮物，她都有收起來，女兒還會抽查，她透露有一次收到女兒寫的小卡片，上面寫下「妳是全世界最好的媽媽」，讓她感到窩心又感動，至於老公霍建華則送他媽媽禮物，不會送林心如。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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