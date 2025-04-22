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娛樂 電視

黃子佼涉持有兒少性影像再加12人586部 北檢移送併案二審

〔記者吳昇儒／台北報導〕知名藝人黃子佼2014年起註冊加入「創意私房」網路論壇，成為會員後開始購買兒童及少年性影像。一審法官認定黃子佼持有2259部影像，被害兒少人數達35人，判處有期徒刑8月，併科罰10萬元。台北地檢署認為，部分被害人身分不明及未報案被一審退併辦，但仍有犯罪事實，今日再將586部影像及12名被害人，移送高院併辦審理。

台北地檢署今日再將黃子佼持有的586部影像，移送高院併辦審理。（記者吳昇儒攝）台北地檢署今日再將黃子佼持有的586部影像，移送高院併辦審理。（記者吳昇儒攝）

台北地院一審判決結果指出，黃子佼從「創意私房」網路論壇購得影片數量達2259部，被害兒少共有35人，被害人拍攝性影像年齡介於10歲至17歲之間。考量黃子佼沒有前科紀錄，但未與被害人達成和解，依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪，判處有期徒刑8月，併科罰10萬元，得易服勞役。案經上訴，現由台灣高等法院審理中。

黃子佼惡行引發人神共憤。（資料照，記者陳逸寬攝）黃子佼惡行引發人神共憤。（資料照，記者陳逸寬攝）

台北地檢署則認為，從硬碟中查扣到的影片中，尚有586部及12名被害人，因身分不明或不願意報案等情形，雖一審時被退併辦，但仍認定黃子佼有犯罪事實，因此今日將586部影像及12名未成年被害人，併案移送高院審理。

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