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娛樂 音樂

AKB48 Team TP高雄簽唱「整個舞台在晃動」 如願吃南部才有漢堡

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP前兩天到高雄一連舉辦兩天的簽唱會，看到歌迷的熱情，團員說感受到「整個舞台都在晃動」！

AKB48 Team TP到高雄舉辨第九張單曲《Team UP》簽唱會，伊柔說幾年前曾因疫情非常遺憾的取消高雄簽唱會，這次能順利到當地和粉絲見面，實在是太開心了。

AKB48 Team TP忙完高雄簽唱會，本週將在台北舉辦握手會。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP忙完高雄簽唱會，本週將在台北舉辦握手會。（好言娛樂提供）

伊柔說：「謝謝高雄帶給我們這麼熱情又震撼的回憶，期待下一次再來高雄，一起再把舞台搖到不行。」

于馨也對這次高雄簽唱會有著滿滿回憶，「看著粉絲一個一個接著上來，我們就是努力一直簽一直簽！揮汗如雨都忘了時間！」6小時內一共簽了快兩千張CD，很有成就感。

難得在高雄住一晚，團員覺得好像一起待在女子宿舍，少瞳說：「大家一起吃東西，一起睡覺的感覺很酷！」

AKB48 Team TP高雄舉辦簽唱會，感受到歌迷熱情。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP高雄舉辦簽唱會，感受到歌迷熱情。（好言娛樂提供）

易沄很開心這次有去六合夜市逛逛，「朝聖了高雄很有名的老江紅茶牛奶，是那種很經典的紅茶牛奶味道，很好喝！」家安也愛六合夜市，「有吃了大爺臭豆腐，真的很臭很好吃，我們第二天醒來也吃了南部才有的丹丹漢堡呦！」

忙完高雄簽唱會，AKB48 Team TP 4月26日起一連兩天早上11點至傍晚6點將在華山文創園區中4B館 米酒作業場舉辦握手會。

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