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薔薔月經外漏「當街抹變電箱上」 霸氣喊：怕什麼東西

薔薔性格直率深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）薔薔性格直率深受粉絲喜愛。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌作風向來火辣敢言，斜槓YouTube領域的她，因此經常出國拍攝，日前她上節目分享曾在西班牙旅遊時，發生月經外漏沾到褲子的經驗，她當下的處理方式令全場嚇傻。

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薔薔分享曾在國外經血外漏的經驗。（翻攝自YT）薔薔分享曾在國外經血外漏的經驗。（翻攝自YT）

薔薔在節目《小姐不熙娣》中透露，當時她穿著短褲，雖然有使用衛生棉，但因為經血量過大，「兩條流下來，而且我鞋子還是白色的直接滴在鞋子上面，就讓它流啊！怕什麼東西，月經是正常的東西，我褲子都穿很短，然後它下面就是一整片、大片流出來」，她隨即請朋友幫忙買衛生棉應急。

薔薔的處理方式嚇壞現場所有人。（翻攝自YT）薔薔的處理方式嚇壞現場所有人。（翻攝自YT）

談到後續處理過程，薔薔語出驚人地說，「我就找了個變電箱，貼在變電箱上，把那個血這樣抹在上面。」薔薔也解釋當下真的無計可施，「因為妳手一摸，整個手都是血了，妳只能先靠在後面，然後先看能清的先清」，並表示自己事後有用水清理變電箱。雖然薔薔不以為然直呼「這是正常的月經有什麼好怕的」，但她的行徑仍嚇壞現場所有人。

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