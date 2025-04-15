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薔薔被搭訕…男友吃醋發火 回飯店壓床宣示主權

薔薔被印地安人搭訕，男友忍不住吃醋，回到房間霸氣壓床宣示主權。（翻攝自YT）薔薔被印地安人搭訕，男友忍不住吃醋，回到房間霸氣壓床宣示主權。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌自《我愛黑澀會》出道，近年也跨足YouTube領域，薔薔日前公開宣布有穩定交往的男友，更釋出了兩人一同前往加拿大欣賞極光的放閃影片。怎料在旅途過程中，薔薔被一名印地安人稱讚漂亮，讓男友忍不住吃醋，兩人回到飯店的路上不斷鬥嘴，互動相當有趣，引發外界關注。

薔薔平時不讓男友跟女生說話，因此她被搭訕時男友當場發火，「那為什麼我不能跟別的女生講話」？（翻攝自YT）薔薔平時不讓男友跟女生說話，因此她被搭訕時男友當場發火，「那為什麼我不能跟別的女生講話」？（翻攝自YT）

薔薔在當地飯店被一名印地安籍男子搭訕，怎料平時穩重的男友竟當場吃醋發火：「妳幹嘛跟別人講話？那為什麼我不能跟別的女生講話？」薔薔則秒回：「你是絕對不能跟女生講話。」對此男友也不爽的認為薔薔很雙標。後來兩人到飯店房間裡，男友忍不住繼續抱怨：「妳走到哪人家就覺得妳單身是吧？火很大喔！」接著還把薔薔壓制在床上宣示主權，薔薔全程露出笑容，兩人的互動甜度爆表。

此外，薔薔也在該影片中分享與男友的戀愛細節，薔薔在關係中最容易生氣，男友則是常主動道歉的一方。不過薔薔認為，與現任男友在一起後變得不那麼焦慮了，男友跟她在一起後脾氣也變好、更注重未來，還學會節制消費，是彼此都有所成長的一段關係。

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