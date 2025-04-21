桑延來了！五月天開唱帥氣男主角現身全場瘋狂 阿信向小白提一要求

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天的「回到那一天」巡演總是驚喜不斷，阿信為夯劇《難哄》創作演唱主題曲《任性》，這幾天演唱會也分別「集郵」男女主角，先是章若楠去當粉絲追星五月天，昨（20日）則是男主角白敬亭上台當嘉賓合唱，全場粉絲驚喜尖叫，氣氛嗨爆。

白敬亭在劇中演出「桑延」深受戲迷喜愛，這次現身五月天演唱會舞台擔任嘉賓，除了合唱《任性》，也演唱五月天另一首歌《步步》。

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五月天開唱，邀請人氣男星白敬亭（左）與阿信合唱。（相信音樂提供）

阿信對歌迷說：「最近對五月天新歌都有點熟，有沒有人在看《難哄》時不小心略過片頭，不小心略過《任性》，今天不讓你們略過片頭，也不略過一分一秒，讓我們歡迎屬於我們的桑延，白敬亭。」

唱完歌，阿信稱讚白敬亭唱得很棒，並爆料他在彩排時緊張到發抖，白敬亭表示：「今天舞台對我意義非凡，越重視越緊張！」

五月天為戲劇獻唱主題曲，也邀來男主角白敬亭（左三）合唱。（相信音樂提供）

演唱會結束，白敬亭在社群發文：「一步步完成當時心願！」阿信則去留言：「謝謝小白，記得你的演唱會找我去聽喔！」期待以後可以看白敬亭開演唱會。

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