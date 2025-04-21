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娛樂 電影

替恩師處理遺產…邱瓈寬提告裴祥泉弟、妹無繼承權 敗訴確定

〔記者張文川／台北報導〕已故製片裴祥泉10年前病逝，視裴為恩師的知名製作人邱瓈寬、楊智明，依裴的生前遺囑指「家裡人一毛錢都不給」，向法院提告請求確認裴的弟、妹繼承權不存在；一審、二審都認為，邱、楊無法證明裴的弟妹曾對裴祥泉有重大虐待或侮辱的情況，邱、楊請求無據，判2人敗訴；最高法院駁回上訴確定。

邱瓈寬負責執行恩師裴祥泉上億遺產。（資料照，記者胡舜翔攝）邱瓈寬負責執行恩師裴祥泉上億遺產。（資料照，記者胡舜翔攝）

邱、楊主張，裴祥泉生前曾預立遺囑稱：「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，後來楊探望裴，親口問裴是否要將遺產留給家人？裴明白表示「不要」、「都不要給」。

邱、楊指出，裴的家人每每急需要錢才會聯絡，甚至私用裴用來支付父親安養院的錢，而未婚又無子嗣的楊智明跟隨裴逾30年，也從未聽裴提過有兄弟姊妹，裴也已透過遺囑，拒絕將遺產給家人。

裴家弟妹答辯指出，沒有血緣關係的邱、楊，拿著來歷不明的遺囑，偷偷向國稅局申報遺產稅，還主張是遺囑執行人，經家人發現，立即向國稅局申報遺產稅，也已另案判遺囑無效。

一審北院認定，邱、楊無法舉證裴家弟妹長期鮮少與兄長聯繫、未出席追思會等，不足採信，無法證明其有重大虐待或侮辱情事，告訴便無理由，判邱、楊敗訴。

高院、最高法院皆維持原判，判邱瓈寬、楊智明敗訴，全案確定。

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