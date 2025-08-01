翟翾作風親中「將走館長路線」？ 主持傳遭拔電視台回應了

翟翾確定離開《新聞大白話》。（翻攝自）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕TVBS《新聞大白話》主持人翟翾日前遭網友肉搜出與父親翟翬一同赴中國河南祭祖的行程影片，引發爭議。還有人指翟翾在中國展現親情、文化認同，回台卻在節目中諷刺本地人，痛批其立場反覆、言行不一。而昨她確定離開《新聞大白話》，傳出是被電視台拔除，對此，電視台也做出回應。

翟翾父親翟翬昨在臉書發文提到翟翾在T台工作12年，昨正式向電視台道別，透露翟翾7月就已經做好離開決定，還指說她對公司不同意員工兩岸交流感到失望難過，並表示翟翾今後將投身自媒體，轉開網路節目。

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據了解，翟翾是因昔在節目以「青鳥蟾蜍」等暗諷字眼做討論一事才遭電視台拔除。（翻攝自網路）

不過據悉翟翾是因昔在節目以「青鳥蟾蜍」等暗諷字眼做討論一事遭電視台拔除，記者詢問本人至截稿前對方未表態；而據內部人士透露，離職原因可能與薪水考量有關，且她明預計赴中國拍攝YT影片，未來極可能走上網紅館長路線。

電視台則說翟翾是因個人職涯規劃辭去《新聞大白話》主持人一職，「公司予以尊重，並感謝翟翾過去對節目的付出，也祝福她未來一切順利。對於外界的揣測與傳言，公司不予回應。」

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