36歲逸祥宣布喜訊 和原住民歌手紫布爾正若登記結婚

逸祥一早宣布喜訊，和原住民歌手紫布爾正若登記結婚。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕自《大學生了沒》班底出道的36歲「逸祥」黃逸翔，今（21）日上午在臉書宣布和原住民歌手老婆紫布爾正若登記結婚。

逸祥透過臉書發文，分享對他而言非常重要的消息：「從今天開始，我擁有了2個全新的身分！」第一個，是他成為丈夫，正式登記結婚了，「太太，紫布爾正若陪我5年來，我真的非常感謝她！」

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2人開心走入人生另一個新階段。（翻攝自臉書）

第二個新身分，逸祥非常驕傲「成為原住民女婿」，透露岳父母是電視人更是資深的文化工作者，「從他們身上，我深刻感受到台灣原住民文化的溫暖、堅韌與獨特之美，他感謝岳父母從彼此認識的第一天起，就把他當成自己的孩子照顧，更表示岳父母不僅在生活、知識、工作、經濟上給予他無盡的支持，也讓逸祥在台北這座城市，多了一個真正的「家」。

逸祥臉書全文

大家好，我是逸祥。

今天，想和大家分享一個對我而言非常重要的消息 「從今天開始，我擁有了兩個全新的身分！」

第一個，是「我成為丈夫了！」

沒錯，我正式登記結婚了！

這是我的太太，紫布爾 正若。

這五年來，我真的非常感謝她！

她陪伴我經歷了無數低谷，一路走來，我們的生活沒有大富大貴，卻有最真實、最堅定的同行。

回首過去，那些艱辛的時光，若不是她在身旁，可能我就無法跨過這麼艱辛的過程。

今天的幸福，不是偶然，而是我們共同努力、用心經營的果實。

謝謝你，娃娃

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