晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）《取精》中二少年「性衝動」擋不住 觀眾當場「驗孕」

《取精急轉彎》海報。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》海報。（原創娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕挪威成人動畫電影《取精急轉彎》近日舉辦特映會，超過200位媒體、KOL及影評人等齊聚觀影，現場彷彿「精子嘉年華」般瘋狂。

《取精急轉彎》講述一位熱愛《星際大戰》的中二少年與一位挪威少女，在派對上情竇初開，在酒精助攻下迎來人生第一次性體驗，此時一場絕無僅有的精子冒險同步開打，展現前所未見的體內爆笑大亂鬥。

相關新聞：精子「洨明」的探險！《取精急轉彎》尺度超狂 15歲就能看

片商腦洞大開，推出「驗孕棒造型特映票券」，觀眾當場刮刮樂，直接「驗孕」測試是否有「中獎」！刮中「兩條線」即可獲得由TENGA Taiwan贊助的限量「精子顯微鏡」，讓你回家後親眼見證小蝌蚪的活力與方向感。

《取精急轉彎》特映會觀眾中獎，領取「精子顯微鏡」並合照留念。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》特映會觀眾中獎，領取「精子顯微鏡」並合照留念。（原創娛樂提供）

特映會吸引桃園禾馨宜蘊生殖中心院長朱伯威親自到場，展現專業與幽默並進的風采，影迷觀影後熱烈迴響，紛紛表示：「從頭笑到尾，毫無冷場」、「簡單粗暴又好荒謬的一部電影」，全場笑聲與掌聲不絕於耳。

此外，昨（19）片商也公布購票特典，凡於上映期間購買《取精急轉彎》電影票乙張，憑票可兌換「安全性行為好寶寶小卡」乙張，數量有限，送完為止，詳情可上原創娛樂粉絲專頁。

-->
你可能還想看 more
熱門關鍵字
賀瓏 廖峻 天殘 Andy老師 家寧媽媽 大罷免 廖峻兒 家寧 廖錦德 youtuber 喜劇演員 中風 黃正杰 拒絕統戰，守護台灣 天殘死因 板垣瑞生 薛進友 少尉軍官 王蟲之亂 村里大會