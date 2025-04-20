（影）《取精》中二少年「性衝動」擋不住 觀眾當場「驗孕」

《取精急轉彎》海報。（原創娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕挪威成人動畫電影《取精急轉彎》近日舉辦特映會，超過200位媒體、KOL及影評人等齊聚觀影，現場彷彿「精子嘉年華」般瘋狂。

《取精急轉彎》講述一位熱愛《星際大戰》的中二少年與一位挪威少女，在派對上情竇初開，在酒精助攻下迎來人生第一次性體驗，此時一場絕無僅有的精子冒險同步開打，展現前所未見的體內爆笑大亂鬥。

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片商腦洞大開，推出「驗孕棒造型特映票券」，觀眾當場刮刮樂，直接「驗孕」測試是否有「中獎」！刮中「兩條線」即可獲得由TENGA Taiwan贊助的限量「精子顯微鏡」，讓你回家後親眼見證小蝌蚪的活力與方向感。

《取精急轉彎》特映會觀眾中獎，領取「精子顯微鏡」並合照留念。（原創娛樂提供）

特映會吸引桃園禾馨宜蘊生殖中心院長朱伯威親自到場，展現專業與幽默並進的風采，影迷觀影後熱烈迴響，紛紛表示：「從頭笑到尾，毫無冷場」、「簡單粗暴又好荒謬的一部電影」，全場笑聲與掌聲不絕於耳。

此外，昨（19）片商也公布購票特典，凡於上映期間購買《取精急轉彎》電影票乙張，憑票可兌換「安全性行為好寶寶小卡」乙張，數量有限，送完為止，詳情可上原創娛樂粉絲專頁。