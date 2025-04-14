精子「洨明」的探險！《取精急轉彎》尺度超狂 15歲就能看

《取精急轉彎》精子大軍展開一場爆笑刺激的體內冒險。（原創娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕挪威腦洞系動畫電影《取精急轉彎》（Spermageddon）帶領觀眾展開一場驚險刺激的「精子末日」冒險。

尺度無極限、瘋狂惡搞的風格，讓《取精急轉彎》被網友譽為「北歐版《腸腸搞轟趴》」，監製 Kjetil Omberg表示：「本片風格介於《南方四賤客》與《進擊小忍者》之間，專為青少年與成人觀眾量身打造。」

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《取精急轉彎》被稱作是成人版腦筋急轉彎。（原創娛樂提供）

電影以輕鬆幽默的方式探討生命的起源，兩條故事線同步展開：一邊是高中生「阿詹」與「麗莎」在初次性經驗中萌芽的青春戀情；另一邊則是體內精子們的瘋狂歷險，由「洨明」與「洨美」領軍展開一場刺激爆笑的「追卵任務」。本片分級為輔導15歲以上可看，消息一出讓網友驚訝不已，紛紛表示：「15歲以上就能看了嗎？」、「我還以為是限制級！」

《取精急轉彎》YouTube 預告上線短短三天便突破20萬次觀看，未上映便在社群爆紅。預告與海報釋出後，Threads 上掀起熱烈討論風潮，更引爆迷因式留言潮！網友笑稱：「這世界真的瘋成我想要的樣子了！」、「以為是惡搞，沒想到真的會上映」，甚至有人直呼：「現在動畫已經升級到這個程度了嗎⋯」、「到底是誰這麼有才翻成洨明啊！」、「會不會這部成為票房前十？」

《取精急轉彎》阿詹與麗莎的青春初體驗。（原創娛樂提供）

《取精急轉彎》由原創娛樂代理發行，將於4月25日全台上映。故事講述一位熱愛《星際大戰》的中二少年與一位非裔挪威少女，在派對上情竇初開，在酒精助攻下迎來人生第一次性體驗；而此時，一場體內的精子冒險也同步悄然開打。

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