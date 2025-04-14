晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

精子「洨明」的探險！《取精急轉彎》尺度超狂 15歲就能看

《取精急轉彎》精子大軍展開一場爆笑刺激的體內冒險。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》精子大軍展開一場爆笑刺激的體內冒險。（原創娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕挪威腦洞系動畫電影《取精急轉彎》（Spermageddon）帶領觀眾展開一場驚險刺激的「精子末日」冒險。

尺度無極限、瘋狂惡搞的風格，讓《取精急轉彎》被網友譽為「北歐版《腸腸搞轟趴》」，監製 Kjetil Omberg表示：「本片風格介於《南方四賤客》與《進擊小忍者》之間，專為青少年與成人觀眾量身打造。」

《取精急轉彎》被稱作是成人版腦筋急轉彎。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》被稱作是成人版腦筋急轉彎。（原創娛樂提供）

電影以輕鬆幽默的方式探討生命的起源，兩條故事線同步展開：一邊是高中生「阿詹」與「麗莎」在初次性經驗中萌芽的青春戀情；另一邊則是體內精子們的瘋狂歷險，由「洨明」與「洨美」領軍展開一場刺激爆笑的「追卵任務」。本片分級為輔導15歲以上可看，消息一出讓網友驚訝不已，紛紛表示：「15歲以上就能看了嗎？」、「我還以為是限制級！」

《取精急轉彎》YouTube 預告上線短短三天便突破20萬次觀看，未上映便在社群爆紅。預告與海報釋出後，Threads 上掀起熱烈討論風潮，更引爆迷因式留言潮！網友笑稱：「這世界真的瘋成我想要的樣子了！」、「以為是惡搞，沒想到真的會上映」，甚至有人直呼：「現在動畫已經升級到這個程度了嗎⋯」、「到底是誰這麼有才翻成洨明啊！」、「會不會這部成為票房前十？」

《取精急轉彎》阿詹與麗莎的青春初體驗。（原創娛樂提供）《取精急轉彎》阿詹與麗莎的青春初體驗。（原創娛樂提供）

《取精急轉彎》由原創娛樂代理發行，將於4月25日全台上映。故事講述一位熱愛《星際大戰》的中二少年與一位非裔挪威少女，在派對上情竇初開，在酒精助攻下迎來人生第一次性體驗；而此時，一場體內的精子冒險也同步悄然開打。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中