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廖峻兒開手機需要勇氣 曝心聲：害怕看到不想看到的

廖峻（左）三度中風，兒子廖錦德十分憂心。（翻攝自臉書）廖峻（左）三度中風，兒子廖錦德十分憂心。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕資深男星廖峻日前因三度中風緊急送醫急救，經醫師診斷判定為腦出血，目前仍在加護病房治療中。廖峻的兒子廖錦德今（20）日也透過限時動態發文，表示自己手機目前開啟「勿擾模式」，因為害怕看見不想看到的。

廖峻（左）目前仍在加護病房觀察中，廖錦德承認手機開啟勿擾模式。（翻攝自臉書）廖峻（左）目前仍在加護病房觀察中，廖錦德承認手機開啟勿擾模式。（翻攝自臉書）

廖錦德今天發出黑底白字的動態，內容讓人鼻酸，上頭寫著：「人在工作現場，卻不停查看訊息，每開一次手機都要重新鼓起勇氣，因為害怕看到不想看到的。」關心父親病情的廖錦德先前曾經透露，醫師表示廖峻要觀察至少5天，所以廖錦德的手機也開啟了勿擾模式，因為不想也害怕被打擾，短短42個字，道盡為人子女的憂愁。

目前廖錦德心裡最擔心的就是父親，其他所有事都變得不重要，他也在社群發文：「其他人的意見都不重要，我也不響回應了，一起幫我爸加油吧」。

廖錦德發文，透露出對父親病情的重視。（翻攝自臉書）廖錦德發文，透露出對父親病情的重視。（翻攝自臉書）

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