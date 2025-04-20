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娛樂 最新消息

NMIXX挑戰五月天《戀愛ing》大成功！簽名球丟台下嗨翻

韓團NMIXX昨、今兩天在林口體育館開唱，吸引1萬3千名粉絲到場支持。（記者潘少棠攝）韓團NMIXX昨、今兩天在林口體育館開唱，吸引1萬3千名粉絲到場支持。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕韓團NMIXX昨、今兩天在林口體育館開唱，吸引1萬3千名NSWER（粉絲名）到場支持，她們現場賣力唱跳，展現驚人實力，演出尾聲更驚喜獻唱五月天的《戀愛ing》，將氣氛推向最高潮。

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演出尾聲NMIXX更驚喜獻唱五月天的《戀愛ing》。（記者潘少棠攝）演出尾聲NMIXX更驚喜獻唱五月天的《戀愛ing》。（記者潘少棠攝）

Sullyoon透露《戀愛ing》練了約一個月左右，因為覺得歌詞寓意很好，所以特別想唱給台粉聽，台灣歌迷也非常捧場，全場跟著大合唱，以及跟著節奏搖擺身體。

NMIXX完美駕馭可愛和帥氣風格。（記者潘少棠攝）NMIXX完美駕馭可愛和帥氣風格。（記者潘少棠攝）

開唱第二天，NMIXX以《Run For Roses》、《KNOW ABOUT ME》等強打歌曲率先登場，完美駕馭可愛和帥氣風格，唱到《Moving On》時，成員們向台下丟出簽名球，引來一陣騷動，不斷傳來應援聲。

韓團NMIXX現場賣力唱跳，展現驚人實力。（記者潘少棠攝）韓團NMIXX現場賣力唱跳，展現驚人實力。（記者潘少棠攝）

除了熱情唱跳，NMIXX還大玩「你畫我猜」的默契遊戲，成員們接力畫出蝦子口味的小籠包，讓隊長Haewon一看就猜到答案，還用中文問候粉絲：「你吃飯了嗎？」令粉絲感到十分窩心。

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