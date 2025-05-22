家寧爆Andy「主動淨身出戶」曝沒收到盈利 Andy反嗆：前後矛盾

家寧拍影片反擊。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber人氣情侶檔「眾量級」Andy與家寧分手後，風波愈演愈烈。男方日前開嗆「10年心血全沒了」，痛訴遭背叛；而女方家寧一家四口還因涉逃漏稅被檢警調查，引發網友高度關注。Andy稍早公開判決書高喊離真相進了一步，家寧的新影片則緊隨其後公開，影片中她發出四點聲明，講述頻道創立及收益始末，對此，Andy也透過經紀人回應了。

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家寧表示，頻道名稱「眾量級CROWD」是由她發想，並於2016年9月18日親自註冊；前期她與Andy因為不夠了解營運方式，跟廠商合作常吃虧，決定在2017年上半年尋求朋友家人協助，隔年家寧媽媽創辦群海娛樂，邀請家寧、Andy成為旗下藝人，當時兩人皆未實際支出。

家寧在影片中稱Andy當時分手時，答應將所有東西留給她。（翻攝自YT）

家寧也提到2024年4月2日Andy提分手，並說出：「頻道給妳，營利給妳，車子給妳，其他東西都給妳，因為我相信妳會保護好眾量級。」

Andy透過經紀人回應。（翻攝自IG）

而針對家寧最新影片的說法，Andy經紀人回應表示：「所有事證皆已於3月11日的影片中說明清楚也都有憑有據，針對張小姐提出的前後聲明，二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」

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