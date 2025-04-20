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NMIXX靠一招決定台北室友 Kyujin吃早餐遇困境

韓國女團NMIXX在林口體育館開唱，（左起）Haewon、Kyujin、Bae、Sullyoon、Jiwoo、Lily。（記者潘少棠攝）韓國女團NMIXX在林口體育館開唱，（左起）Haewon、Kyujin、Bae、Sullyoon、Jiwoo、Lily。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕韓國「特種兵女團」NMIXX昨、今兩天在林口體育館開唱，下午接受台媒訪問，氣氛擔當的Bae一連秀了中文「緊張」、「但是」，更連喊3次「興奮」，也熟記粉絲教的「我也愛你」展現誠意。

這次台北場，NMIXX驚喜獻唱五月天《戀愛ing》，Sullyoon表示昨天首唱，台下反應很好，今天不知道會獲得什麼反饋，還說覺得該曲寓意很好，所以想唱給台灣粉絲聽，大約練了一個月左右。

韓國女團NMIXX在林口體育館開唱，（左起）Haewon、Kyujin、Bae、Sullyoon、Jiwoo、Lily。（記者潘少棠攝）韓國女團NMIXX在林口體育館開唱，（左起）Haewon、Kyujin、Bae、Sullyoon、Jiwoo、Lily。（記者潘少棠攝）

NMIXX出道3年，最早被封「怪物新人女團」，轉眼間變成「前輩」，隊長Haewon聽到是否有壓力時，搞笑嘆口氣表示比起身分，對於「前輩」更有負擔感，希望能給後輩更多模範，更多成長。

她們來台前，都在忙歐美巡演，還在YT上傳過室友影片，聊到這次來台，是如何決定「室友」？Kyujin打趣說「大家用靠畫梯子來決定」，Jiwoo補充說，有時表演剛好兩人一組，或三人一組時，就會按照表演組合決定室友。

聊到「MBTI」話題，忙內Kyujin是隊內唯一J人，被問有無受不了姐姐們、希望她們改進的地方？Kyujin靦腆笑說，「若硬要舉例，就是每次巡演隔天要吃早餐時，問她們要約幾點，每人幾乎都說『要看幾點起床』，覺得有些困擾。」

韓國女團NMIXX在林口體育館開唱，（左起）Haewon、Kyujin、Bae、Sullyoon、Jiwoo、Lily。（記者潘少棠攝）韓國女團NMIXX在林口體育館開唱，（左起）Haewon、Kyujin、Bae、Sullyoon、Jiwoo、Lily。（記者潘少棠攝）

Kyujin表示有幾次必須要自己去吃早餐，有些困擾，更表示「若決定好幾點起床，前一天就會先安排好睡覺的時間」。

至於Sullyoon是6人中唯一的I人，被粉絲虧說後來有被其他人「同化」的感覺，似乎越來越瘋；Sullyoon承認「我本來就是樂觀的，跟姐姐們在一起時好像偏向E的感覺」，Lily一旁接話「相較一開始，現在她（Sullyoon）真的有被『NMIXX化』的感覺」，Bae一旁開心喊「興奮」，炒熱氣氛。

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