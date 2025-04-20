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啦啦隊世代更替！球迷最懷念「她」 女神蛻變人妻曾入圍金鐘

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職啦啦隊近年出現許多新生代人氣成員，還有不少韓籍女神來台發展，不過也有不少人已經離開應援陣容，在眾多女孩中，網友點名最想念是前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿，她3年前因為結婚退隊，讓不少粉絲心碎，如今她將事業重心轉往演藝圈，與庹宗康等人一起主持《山裡來了熊孩子》，還曾經入圍過金鐘獎。

粿粿被點名是最想念的啦啦隊女神。（翻攝自IG、資料照）粿粿被點名是最想念的啦啦隊女神。（翻攝自IG、資料照）

有網友在社群發文，很想念啦啦隊時期的粿粿，不過看見對方每天都過得幸福快樂就滿足了。貼文曝光後，吸引不少球迷留言，「我從這時候開始看啦啦隊的」、「粿粿在最紅時選擇了自己想要的人生，很有勇氣」、「她是兄弟最頂的存在」、「超喜歡她」。

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粿粿2017年自中職官方啦啦隊出道，2019年簽約至中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，待了3年後，2022年與范姜彥豐結婚，便退出中信啦啦隊，同年宣布懷孕，生下女兒「小粿醬」。後來她也將事業重心轉往演藝圈，出演綜藝節目《全明星運動會》、《全明星觀察中》，憑藉《山裡來了熊孩子》入圍2024年度金鐘獎最佳益智及實境節目主持人獎。

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