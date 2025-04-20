（影）峮峮生日當天掉眼淚 心中牽掛一事放不下

中信兄弟象「Passion Sisters」人氣成員峮峮日前過35歲生日。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟象「Passion Sisters」人氣成員峮峮日前過35歲生日，在慶生影片中她笑嘻嘻地和韓籍啦啦隊員「邊邊」邊荷律開心感謝大家，不過說著說著峮峮一度哽咽，原來她擔心自己不知道還會在應援台上站多久？也曝光了自己的退休計畫。

峮峮（左）說出自己的生日感言，一直情緒上來，忍不住掉下眼淚。（翻攝自IG）

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峮峮站在應援台10年，接受球團訪問生日感言時，她坦言自己點滴在心頭，同時也擔心不知道還能在應援台上站多久？講著講著忍不住哽咽：「其實一開始大家祝福我生日快樂的時候，我事覺得很開心，然後一直到小白叫我講感言的時候，我現在想到就想哭。想到這10年來的點點滴滴，就覺得天啊，好感動喔！希望大家都可以開心、順利」。

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「因為未來不知道自己還會在應援舞台上多久的時間，不管我在哪裡，希望大家都可以繼續支持我，未來就算我沒有站在舞台上了，我還是會進場當大家的一份子，跟大家一起繼續支持新的妹妹」。眼看著峮峮講著講著就哽咽起來，善良的邊荷律趕緊抽出幾張面紙，手足無措的不知道該在哪個時間點遞上。

接著，峮峮破涕為笑，對著身旁的邊荷律說：「未來的妳就會變成現在這樣（比自己）說『我在台灣10年了』。」

峮峮（左）過生日，講到自己在應援台上站了10年，覺得很感動。（翻攝自IG）

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