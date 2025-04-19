Ozone遭爆要入伍當兵？ 高雄巨蛋露面鬆口回應了

Ozone首次登上高雄巨蛋的舞台。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕男團Ozone今晚在高雄巨蛋參加KKBOX 風雲榜頒獎典禮，前陣子粉絲在網上討論起團員即將陸續當兵及解散傳聞，稍早團員受訪也親自作出回應，重申當兵的計劃和規劃，若時間到了就會去服兵役。

相關新聞：KKBOX風雲榜眾星雲集！蔡健雅被問催生蔡依林專輯進度反應微妙

請繼續往下閱讀...

Ozone首次登上高雄巨蛋的舞台，決定準備驚喜，要挑戰天后的金曲致敬，包括蔡依林《特務J》、蕭亞軒《瀟灑小姐》及王心凌《睫毛彎彎》等三位天后級女歌手的金曲致敬，並結合自己的歌曲《World Top》，展現剛柔並濟的舞功。

祖安受訪談到：「這次真的超緊張，第一次來到高雄巨蛋，在風雲榜表演，帶給大家限定第一次的表演。」

Ozone首次登上高雄巨蛋的舞台。（記者王文麟攝）

文廷則說：「之前北流做過致敬男團前輩，這次高雄巨蛋以華語天后為題，結合我們的《World Top》。」

至於哪位天后的歌曲最有挑戰，哲言笑說：「花最多功夫是Jolin的《特務J》，第一次跟老師們近距離接觸，有點害羞。」文廷也覺得跟女舞者要有親密的互動，是必須要克服的部分。

Ozone受訪分享演出心情，至於何時要兵役，文廷因為高中有氣胸開刀所以不用當兵，其他成員則低調表示，時間到了就會去當，目前尚未收到消息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法