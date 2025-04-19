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KKBOX風雲榜眾星雲集！蔡健雅被問催生蔡依林專輯進度反應微妙

蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕「第20屆KKBOX風雲榜」演唱會，今（19日）晚在高雄巨蛋登場，現場眾星雲集，邀集海內外20組歌手、樂團參加，多次獲得金曲歌后的蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。會後訪談，被問到天后好友蔡依林的專輯進度，她也出現微妙反應。

蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）

今晚的演唱會由黃偉晉再次擔任主持人，他談到KKBOX這20年來見證音樂人成長，每年都是不容錯過的音樂饗宴，今年主題是綻放。

蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）

蔡健雅獻唱戲劇《不夠善良的我們》片尾曲《善良的我們》及插曲《芬蘭距離》，又巧妙結合《Beautiful Love》。

蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）蔡健雅打頭陣，以鋼琴獨奏《Bloom Again》為今晚活動揭開序幕。（記者王文麟攝）

會後受訪，蔡健雅談到：「愛情曾經是我的全部，我為愛情活，但現在沒有任何目標了，注重好好過生活。」今年邁向50歲的蔡健雅也談到：「我現在還可以有老人的智慧放在音樂裡，如果再寫悲傷情歌就不合邏輯，很難甜蜜了。」

今年蔡健雅生日，好友蔡依林也陪伴慶生，被問到有沒有催生蔡依林出新專輯？她笑說：「不用催，催會有用嗎？」但被問到蔡依林出專輯是否有找她合作？她則露出神秘微笑說：「嗯...」要大家自己猜。

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