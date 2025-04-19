晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

野生櫻坂46出沒公園沒被認出 超愛吃地瓜球：可以專程來台灣

櫻坂46的田村保乃（左起）、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈代表受訪。（記者廖俐惠攝）櫻坂46的田村保乃（左起）、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈代表受訪。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本人氣女團櫻坂46首度來台，今天（19日）晚間將在新莊Zepp New Taipei參加CENTRAL音樂祭，成員山﨑天特別學台語「見到大家很開心」，不過發音不標準，讓全場霧煞煞，經過修正後講出「看到大家很開心」，田村保乃還加碼學了「緣投」（帥），準備秀給台灣粉絲。

相關新聞：《咒術》木谷竜也想做悠遊卡！聽台灣音樂緊張了：以為日本不會輸

櫻坂46一行15人來台演出，田村保乃、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈代表接受台灣媒體訪問，守屋麗奈表示，這是她們第一次來台北，昨天有很多粉絲來接機，大家都很溫暖的迎接她們，「櫻坂46大部分成員都是第一次來到台灣，聽說有很多好吃的東西，今後希望有機會私下來旅行或者表演。」

森田輝也是第一次來台灣，發現有很多賣雜物的小店、古著店，很多成員都有去逛街買東西，還透露有到公園去玩運動器材。被問到有沒有被認出來？森田輝笑說沒有，她們玩得很開心。

櫻坂46從未在台灣舉行專場演出，不少粉絲都紛紛敲碗，守屋麗奈表示聽到這種聲音很開心，希望能有機會來台辦個唱。田村保乃表示，在日本演出的時候，真的碰過很多台灣粉絲，會熱情地展現對她們的愛，像是寫信，也會以日文與她們互動；森田輝也說，沒想到海外有這麼多粉絲支持，她們知道台灣粉絲也會買票飛到日本看演唱會，「一直感受到大家的喜愛，很開心可以直接感受到大家的笑容與歡樂。」

她們即將在月底發行新專輯《Addiction》，被問到最近有什麼上癮的東西？山﨑天表示，上次來台灣品嘗到地瓜球後，從此上癮了，好吃到讓她願意為地瓜球搭機來台，「我上次跟藤吉來的時候，去夜市吃的地瓜球超級好吃，好吃到回日本還在想，自己試圖做了兩次！但跟原本吃到的不一樣。」

她進一步指出，自己把地瓜跟粉混在一起，捏起來之後拿去炸，炸出來的感覺卻不如台灣的輕盈，而是比較沉重，做完之後也沒有拿給成員分享。山﨑天後悔的說：「我上次是跟藤吉兩個人吃一包，我後悔了，不該分享的，應該自己吃一包才對。」

藤吉夏鈴則是自爆「可樂中毒」，每天都要喝可樂，嚇壞現場媒體，連成員都吐嘈，「記者都傻眼了」。她表示，自己比起吃，更在乎喝，「這個有點丟臉、不想講，但我非常喜歡喝可樂，隨時隨地都想喝，練習的時候也會喝可樂，（如果沒可樂）就會改喝碳酸飲料。」曾經一天最多喝4杯日本麥當勞的大杯可樂（差不多等於台灣麥當勞的中杯可樂4杯）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中