野生櫻坂46出沒公園沒被認出 超愛吃地瓜球：可以專程來台灣

櫻坂46的田村保乃（左起）、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈代表受訪。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本人氣女團櫻坂46首度來台，今天（19日）晚間將在新莊Zepp New Taipei參加CENTRAL音樂祭，成員山﨑天特別學台語「見到大家很開心」，不過發音不標準，讓全場霧煞煞，經過修正後講出「看到大家很開心」，田村保乃還加碼學了「緣投」（帥），準備秀給台灣粉絲。

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櫻坂46一行15人來台演出，田村保乃、山﨑天、森田輝、藤吉夏鈴、守屋麗奈代表接受台灣媒體訪問，守屋麗奈表示，這是她們第一次來台北，昨天有很多粉絲來接機，大家都很溫暖的迎接她們，「櫻坂46大部分成員都是第一次來到台灣，聽說有很多好吃的東西，今後希望有機會私下來旅行或者表演。」

森田輝也是第一次來台灣，發現有很多賣雜物的小店、古著店，很多成員都有去逛街買東西，還透露有到公園去玩運動器材。被問到有沒有被認出來？森田輝笑說沒有，她們玩得很開心。

櫻坂46從未在台灣舉行專場演出，不少粉絲都紛紛敲碗，守屋麗奈表示聽到這種聲音很開心，希望能有機會來台辦個唱。田村保乃表示，在日本演出的時候，真的碰過很多台灣粉絲，會熱情地展現對她們的愛，像是寫信，也會以日文與她們互動；森田輝也說，沒想到海外有這麼多粉絲支持，她們知道台灣粉絲也會買票飛到日本看演唱會，「一直感受到大家的喜愛，很開心可以直接感受到大家的笑容與歡樂。」

她們即將在月底發行新專輯《Addiction》，被問到最近有什麼上癮的東西？山﨑天表示，上次來台灣品嘗到地瓜球後，從此上癮了，好吃到讓她願意為地瓜球搭機來台，「我上次跟藤吉來的時候，去夜市吃的地瓜球超級好吃，好吃到回日本還在想，自己試圖做了兩次！但跟原本吃到的不一樣。」

她進一步指出，自己把地瓜跟粉混在一起，捏起來之後拿去炸，炸出來的感覺卻不如台灣的輕盈，而是比較沉重，做完之後也沒有拿給成員分享。山﨑天後悔的說：「我上次是跟藤吉兩個人吃一包，我後悔了，不該分享的，應該自己吃一包才對。」

藤吉夏鈴則是自爆「可樂中毒」，每天都要喝可樂，嚇壞現場媒體，連成員都吐嘈，「記者都傻眼了」。她表示，自己比起吃，更在乎喝，「這個有點丟臉、不想講，但我非常喜歡喝可樂，隨時隨地都想喝，練習的時候也會喝可樂，（如果沒可樂）就會改喝碳酸飲料。」曾經一天最多喝4杯日本麥當勞的大杯可樂（差不多等於台灣麥當勞的中杯可樂4杯）。

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