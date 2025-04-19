晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《咒術》木谷竜也想做悠遊卡！聽台灣音樂緊張了：以為日本不會輸

木谷竜也無法學中島健人做出Sexy Thank You的動作。（記者廖俐惠攝）木谷竜也無法學中島健人做出Sexy Thank You的動作。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本搖滾才子木谷竜也 （Tatsuya Kitani）今晚（19日）將在新莊Zepp New Taipei舉行的「CENTRAL音樂祭」演出，他表示想要與草東沒有派對、我是機車少女合作，也希望能做出一個自己人型的悠遊卡當周邊商品。

木谷竜也在2023年因演唱《咒術迴戰》「懷玉・玉折篇」片頭曲《青之居所》受到台灣人歡迎，他去年應金音獎邀請來台，不到半年再度來台，5月又要在台灣開個唱。他回憶起，上次在台北參加金音獎，發現台灣也有很多多元的音樂，「我知道金音獎是以地下樂團為主，很多都非常活躍，種類很豐富，我一直覺得日本不會輸，（參加金音獎後）有點緊張起來了，台灣也有很多很棒的音樂人。」

樂團「我是機車少女」是在金音獎認識，草東沒有派對、假日貞操是他很想合作的樂團，透過Spotify認識的，覺得這首歌很好聽就去找資料。

他去年與中島健人組成「GEMN」合作《我推的孩子》第二季的片頭曲《Fatal》，木谷竜也還獻上舞蹈初體驗，木谷竜也直呼跳舞真的很難，「我是舞蹈初心者，透過那次單曲學了跳舞，但又不想放棄，在中島健人不在的時候，也有在自己的個唱上跳舞。」被問到與「偶像歌手」中島健人合作是否有受到好的刺激？木谷竜也認為，一直以來自己都只是努力磨練音樂創作能力就好，而中島健人身為出道15年的偶像歌手，在現場演出的魅力，讓他發現自己的不足。

被問到是否會模仿中島健人學他的招牌手勢「Sexy Thank You」？木谷竜也忍不住笑了出來，表示：「我很抱歉，但我不會做，他在我面前也不會做Sexy Thank You！」

木谷竜也做出動感超人般的動作，希望做出這樣的造型悠遊卡。（記者廖俐惠攝）木谷竜也做出動感超人般的動作，希望做出這樣的造型悠遊卡。（記者廖俐惠攝）

有別於一般日本歌手，木谷竜也的演唱會都會開放歌迷拍照、攝影，他表示自己都會去看粉絲拍的影片，看看自己在觀眾眼中是什麼模樣，與其說有印象深刻的畫面，他更會透過這些影像來反省，「哇真的唱滿爛的，好像應該要多看一下粉絲，態度等等，這是我會注意的地方。」

木谷竜也常常製作搞怪的周邊商品，被問到如果要做台灣專屬周邊，有什麼樣的點子？木谷竜也反過來詢問現場記者做什麼比較好？現場提小籠包造型的悠遊卡，記者更拿出動感超人的悠遊卡，讓木谷竜也興致勃勃，這才搞懂有立體的造型悠遊卡，更做出動感超人的動作，希望能做出自己人形的立體悠遊卡，笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中