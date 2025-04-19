《咒術》木谷竜也想做悠遊卡！聽台灣音樂緊張了：以為日本不會輸

木谷竜也無法學中島健人做出Sexy Thank You的動作。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本搖滾才子木谷竜也 （Tatsuya Kitani）今晚（19日）將在新莊Zepp New Taipei舉行的「CENTRAL音樂祭」演出，他表示想要與草東沒有派對、我是機車少女合作，也希望能做出一個自己人型的悠遊卡當周邊商品。

木谷竜也在2023年因演唱《咒術迴戰》「懷玉・玉折篇」片頭曲《青之居所》受到台灣人歡迎，他去年應金音獎邀請來台，不到半年再度來台，5月又要在台灣開個唱。他回憶起，上次在台北參加金音獎，發現台灣也有很多多元的音樂，「我知道金音獎是以地下樂團為主，很多都非常活躍，種類很豐富，我一直覺得日本不會輸，（參加金音獎後）有點緊張起來了，台灣也有很多很棒的音樂人。」

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樂團「我是機車少女」是在金音獎認識，草東沒有派對、假日貞操是他很想合作的樂團，透過Spotify認識的，覺得這首歌很好聽就去找資料。

他去年與中島健人組成「GEMN」合作《我推的孩子》第二季的片頭曲《Fatal》，木谷竜也還獻上舞蹈初體驗，木谷竜也直呼跳舞真的很難，「我是舞蹈初心者，透過那次單曲學了跳舞，但又不想放棄，在中島健人不在的時候，也有在自己的個唱上跳舞。」被問到與「偶像歌手」中島健人合作是否有受到好的刺激？木谷竜也認為，一直以來自己都只是努力磨練音樂創作能力就好，而中島健人身為出道15年的偶像歌手，在現場演出的魅力，讓他發現自己的不足。

被問到是否會模仿中島健人學他的招牌手勢「Sexy Thank You」？木谷竜也忍不住笑了出來，表示：「我很抱歉，但我不會做，他在我面前也不會做Sexy Thank You！」

木谷竜也做出動感超人般的動作，希望做出這樣的造型悠遊卡。（記者廖俐惠攝）

有別於一般日本歌手，木谷竜也的演唱會都會開放歌迷拍照、攝影，他表示自己都會去看粉絲拍的影片，看看自己在觀眾眼中是什麼模樣，與其說有印象深刻的畫面，他更會透過這些影像來反省，「哇真的唱滿爛的，好像應該要多看一下粉絲，態度等等，這是我會注意的地方。」

木谷竜也常常製作搞怪的周邊商品，被問到如果要做台灣專屬周邊，有什麼樣的點子？木谷竜也反過來詢問現場記者做什麼比較好？現場提小籠包造型的悠遊卡，記者更拿出動感超人的悠遊卡，讓木谷竜也興致勃勃，這才搞懂有立體的造型悠遊卡，更做出動感超人的動作，希望能做出自己人形的立體悠遊卡，笑翻眾人。

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