（東京直擊）大驚喜！萊恩葛斯林現身星戰慶典宣布加入「星戰宇宙」

萊恩葛斯林（左）和導演薛恩李維將合作《STAR WARS: STARFIGHTER》。（盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典2025」今（18）日在日本千葉幕張展覽館盛大展開，第一天就有重磅驚喜！在播出一連串電影及影集經典畫面集錦片段後，直接宣布兩部電影新作的驚喜二連發，《死侍與金鋼狼》導演薛恩李維親曝新作《STAR WARS: STARFIGHTER》，並證實如傳聞中由男神萊恩葛斯林主演，說完萊恩更驚喜現身，點燃全場熱情。

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萊恩一現身，現場立刻歡聲雷動，他也沒讓粉絲失望，一上台就在大銀幕秀出超私密童年回憶，是他5歲時用的《帝國大反擊》床單的照片，還笑說那是媽媽送的，「我那時候根本還沒看過電影，但就完全愛上《星際大戰》的一切了。」他開心表示，加入「星戰宇宙」一直是他的夢想，「這劇本真的太棒了，角色很新、故事很感人，而尚恩是最適合導這部片的人。」

萊恩葛斯林（左二）在「星戰慶典2025」秀出5歲時用的《帝國大反擊》床單的照片。（盧卡斯影業提供）

導演李維笑言不能透露太多，但也稍微揭曉《STAR WARS: STARFIGHTER》時空背景就設定在《STAR WARS：天行者的崛起》的幾年後，「這是一場全新的冒險，會有全新的角色，不是前傳，也不是續集」，但他目前只能賣關子，細節通通保密，要大家「好好期待」。

萊恩葛斯林驚喜現身「星戰慶典2025」，證實將主演《STAR WARS: STARFIGHTER》。（盧卡斯影業提供）

《STAR WARS: STARFIGHTER》預計今年秋天開拍，暫定2027年5月28日上映，正巧是1977年《星際大戰》（現在稱為《星際大戰四部曲：曙光乍現》）上映滿50週年的大日子。這波驚喜真的太狂，從片單、卡司到上映日都滿滿誠意，彷彿在問粉絲：「是不是迫不及待想訂票了呢？」

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