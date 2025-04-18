（東京直擊）佩德羅親現身星戰慶典！《曼達洛人與古古》尤達寶寶賣萌展原力

電影《曼達洛人與古古》兩大演員佩德羅帕斯卡（左）、雪歌妮薇佛一同現身「星戰慶典2025」。 （盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／東京報導〕「星戰慶典2025」今（18）日才第一天，驚喜狂炸一波接一波，超夯影集《曼達洛人》走過三季超強口碑，即將於明年正式躍上大銀幕，由導演強法洛搭檔老戰友戴夫費羅尼繼續聯手操刀的電影版《曼達洛人與古古》（暫譯）在會場首次釋出預告，他倆更率領佩德羅帕斯卡、雪歌妮薇佛一同現身，讓現場星戰迷直接暴動。

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強法洛和戴夫帶著可愛的「古古」（也被粉絲稱為尤達寶寶）一同登場，可愛的古古娃娃還在現場賣萌，強笑說：「看來沒辦法了，我們必須給觀眾一點新畫面了。」隨後約2分鐘的預告片首度登場，讓現場尖叫聲此起彼落，粉絲嗨到不行。

導演強法洛抱著可愛的「尤達寶寶」古古，讓佩德羅帕斯卡忍不住出手摸摸。（盧卡斯影業提供）

正忙著拍攝《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯）的佩德羅和首次加入星戰宇宙的「異形之母」傳奇女星雪歌妮攜手登台，感性表示：「《曼達洛人》對我來說是非常重要的作品，是一路以來這麼棒的團隊陪我走過。」更對粉絲說：「能在東京跟這麼多粉絲見面，是件太幸福的事了！」 雪歌妮則興奮分享加入星戰宇宙的心情：「老實說我以前沒看過《曼達洛人》，但一看我就迷上了，迷上佩德羅、迷上古古，真的很榮幸能成為這個大家庭的一員。」

電影《曼達洛人與古古》兩大演員佩德羅帕斯卡（左）、雪歌妮薇佛一同現身「星戰慶典2025」。 （盧卡斯影業提供）

而首度曝光的預告也沒讓粉絲失望，佩德羅飾演的丁賈林帥氣登場，獨戰帝國戰機群，氣勢超強；賣萌又擁有強大原力的古古也有精采演出，不只想用原力偷拿零食，甚至還泡在水裡游泳。 雪歌妮飾演的神祕角色對丁賈林和古古說道：「你現在是為我辦事。」

最後亮相的則是傑瑞米艾倫懷特飾演的赫特家族成員羅塔，他是犯罪領主賈霸之子，在某個戰鬥競技場內舉起雙手、顯得意氣風發，鏡頭隨後切換到觀眾席上的古古，正在悠哉地吃著類似星際爆米花的零食，為預告劃下幽默的一筆。《曼達洛人與古古》預計2026年5月22日全球上映。

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